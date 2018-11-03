Эмери остановил Клоппа. Это 14-й матч «Арсенала» без поражений

13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий

В главном матче 11-го тура АПЛ «Арсенал», который не проигрывал уже 13 матчей подряд во всех турнирах, принимал «Ливерпуль», который делил первое место с «Манчестер Сити». Матч обещал зрелище, отчасти потому, что обе команды испытывали определённые кадровые проблемы, которые могли способствовать большому количеству голов.

Слабое место «Арсенала»

«Арсенал» играет пятый матч за 15 дней. Трое защитников — Монреаль, Косельни, Мавропанос, Сократис — травмированы. Травмы, которые были проклятием при позднем Венгере, никуда не делись с его уходом. Особенно болезненна потеря Монреаля. Лихтштайнер не устроил Эмери, так что левый край обороны — слабое место «Арсенала». По ходу сезона на этой позиции поиграл даже Джака. К счастью, как раз под «Ливерпуль» восстановился Колашинац, он и вышел с первых минут. Попасть под набирающего форму Салаха — не лучший способ дебютировать в сезоне после травмы. В первом тайме Салах обвёл его трижды.

Проблемы с составом «Ливерпуля»

Если у «Арсенала» полно травм, но лишь одна из них создала серьёзные проблемы тренеру, «Ливерпулю» сильно не хватает двух игроков. Кейта и Хендерсон. Потерю одного ещё можно было спокойно допустить, но отсутствие сразу обоих лишило центр поля вариативности. Состав «Ливерпуля» можно было назвать хоть за сутки — вариантов в полузащите не было.

Как играли

Несмотря на любовь Эмери к высокому прессингу, «Арсенал» не планировал слишком раскрываться. Карта отборов идеально иллюстрирует прессинг-план на матч с топовым соперником. 15 отборов за первый тайм: один в своей штрафной, три на чужой половине поля и 11 — на пространстве от центральной линии до своей штрафной. «Ливерпулю» позволялось играть забросами или катать мяч в защите. Но попытки перейти центр поля через розыгрыш мяча сразу включали массированный прессинг.

С мячом «Арсенал» играл в привычной манере: через мелкий пас, через центр. 92% всех пасов хозяев в первом тайме были короткими. Это на 4% больше, чем в среднем по сезону. Ключевую роль в розыгрыше мяча, тоже как обычно, играл Джака: он спускался за мячом к защитникам и отдавал на фланг либо вперёд, на Торрейру.

«Ливерпуль» рассчитывал в первую очередь на преимущество в скорости на правом фланге. О том, как Салах переигрывал Колашинаца мы уже сказали, но, но на фланг Салаха смещался и Мане — разрывать зону вместе. В ту же зону вырезали большинство диагоналей ван Дейк и Вейналдум.

«Ливерпуль» отказался от систематического высокого прессинга. В первом тайме одна из немногих попыток провалилась, «Арсенал» классно прошёл всё поле через пас (участники: Лено-Мустафи-Торрейра-Мхитарян-Ляказетт) и довёл до опасного удара. Один эпизод не может быть объяснением. Отказ от прессинга выглядит странно. Тем более что давление «Ливерпуля» и должно срабатывать не разово, а накапливаясь, провоцируя на ошибки от усталости. Но давления не было.

Мхитарян — олицетворение недостатков «Арсенала»

«Арсенал», за исключением Обамейянга, в целом довольно медленная команда. Но даже на этом фоне Мхитарян выделяется неторопливостью. Момент, который лучше всего характеризует превосходство «Ливерпуля» в скорости, случился в конце первого тайма: Мхитарян боролся за мяч с Робертсоном, мяч отскочил к боковой линии. Генрих сразу остановился и стал показывать арбитру, что мяч уходит не от него. Робертсон просто догнал мяч.

Дело даже не в самом Мхитаряне, он просто подходит для примера. «Арсенал» пытался играть через мелкий пас, и провёл явно неплохой для себя матч в рамках этого стиля, но работа с мячом всё равно была недостаточно быстрой. Недостаточно быстрой, чтобы создавать зоны в обороне такой быстрой команды, как «Ливерпуль».

Скорости не хватало не только в работе с мячом. Пропущенный гол — следствие того, что игроки «Ливерпуля» элементарно бегут быстрее. Робертсон дал пас в зону на Мане, того явно не догонял Бельерин, но и Мустафи, который бросился наперерез, не успел помешать прострелить. Там, на противоположном краю, Салах рванул в зону между Холдингом и Колашинацем — он был один. Лено плохо выбил, но варианта не трогать мяч у него не было. Ну, и на подбор Милнер прибежал быстрее всех.

Ляказетт коснулся мяча в чужой штрафной семь раз. Из этих семи касаний четыре были ударами по воротам. В начале игры Алисон потащил, с острого угла промахнулся, после углового удар заблокировали, с четвёртой попытки Ляказетт добился своего. Он, возможно, не самый быстрый игрок, но прекрасно находит пространство. Ляказетт всегда там, где нужно быть, и он мастер наказывать за ошибки. Гол случился в общем на пустом месте. Сначала Алисону не стоило выскакивать из ворот, а потом, когда мяч уже был у Ляказетта, нужно было срочно возвращаться. Но вратарь остановился на полпути и даже зачем-то снова сделал шаг навстречу форварду. Тот идеально оценил ситуацию.

Момент матча: ван Дейк против Торрейры на угловом