Эмери остановил Клоппа. Это 14-й матч «Арсенала» без поражений
Ляказетт — топ, «Ливерпуль» не впечатлил.
Ляказетт — топ, «Ливерпуль» не впечатлил.
В главном матче 11-го тура АПЛ «Арсенал», который не проигрывал уже 13 матчей подряд во всех турнирах, принимал «Ливерпуль», который делил первое место с «Манчестер Сити». Матч обещал зрелище, отчасти потому, что обе команды испытывали определённые кадровые проблемы, которые могли способствовать большому количеству голов.
«Арсенал» играет пятый матч за 15 дней. Трое защитников — Монреаль, Косельни, Мавропанос, Сократис — травмированы. Травмы, которые были проклятием при позднем Венгере, никуда не делись с его уходом. Особенно болезненна потеря Монреаля. Лихтштайнер не устроил Эмери, так что левый край обороны — слабое место «Арсенала». По ходу сезона на этой позиции поиграл даже Джака. К счастью, как раз под «Ливерпуль» восстановился Колашинац, он и вышел с первых минут. Попасть под набирающего форму Салаха — не лучший способ дебютировать в сезоне после травмы. В первом тайме Салах обвёл его трижды.
Если у «Арсенала» полно травм, но лишь одна из них создала серьёзные проблемы тренеру, «Ливерпулю» сильно не хватает двух игроков. Кейта и Хендерсон. Потерю одного ещё можно было спокойно допустить, но отсутствие сразу обоих лишило центр поля вариативности. Состав «Ливерпуля» можно было назвать хоть за сутки — вариантов в полузащите не было.
Несмотря на любовь Эмери к высокому прессингу, «Арсенал» не планировал слишком раскрываться. Карта отборов идеально иллюстрирует
С мячом «Арсенал» играл в привычной манере: через мелкий пас, через центр. 92% всех пасов хозяев в первом тайме были короткими. Это на 4% больше, чем в среднем по сезону. Ключевую роль в розыгрыше мяча, тоже как обычно, играл Джака: он спускался за мячом к защитникам и отдавал на фланг либо вперёд, на Торрейру.
«Ливерпуль» рассчитывал в первую очередь на преимущество в скорости на правом фланге. О том, как Салах переигрывал Колашинаца мы уже сказали, но, но на фланг Салаха смещался и Мане — разрывать зону вместе. В ту же зону вырезали большинство диагоналей ван Дейк и Вейналдум.
«Ливерпуль» отказался от систематического высокого прессинга. В первом тайме одна из немногих попыток провалилась, «Арсенал» классно прошёл всё поле через пас (участники: Лено-Мустафи-Торрейра-Мхитарян-Ляказетт) и довёл до опасного удара. Один эпизод не может быть объяснением. Отказ от прессинга выглядит странно. Тем более что давление «Ливерпуля» и должно срабатывать не разово, а накапливаясь, провоцируя на ошибки от усталости. Но давления не было.
«Арсенал», за исключением Обамейянга, в целом довольно медленная команда. Но даже на этом фоне Мхитарян выделяется неторопливостью. Момент, который лучше всего характеризует превосходство «Ливерпуля» в скорости, случился в конце первого тайма: Мхитарян боролся за мяч с Робертсоном, мяч отскочил к боковой линии. Генрих сразу остановился и стал показывать арбитру, что мяч уходит не от него. Робертсон просто догнал мяч.
Дело даже не в самом Мхитаряне, он просто подходит для примера. «Арсенал» пытался играть через мелкий пас, и провёл явно неплохой для себя матч в рамках этого стиля, но работа с мячом всё равно была недостаточно быстрой. Недостаточно быстрой, чтобы создавать зоны в обороне такой быстрой команды, как «Ливерпуль».
Скорости не хватало не только в работе с мячом. Пропущенный гол — следствие того, что игроки «Ливерпуля» элементарно бегут быстрее. Робертсон дал пас в зону на Мане, того явно не догонял Бельерин, но и Мустафи, который бросился наперерез, не успел помешать прострелить. Там, на противоположном краю, Салах рванул в зону между Холдингом и Колашинацем — он был один. Лено плохо выбил, но варианта не трогать мяч у него не было. Ну, и на подбор Милнер прибежал быстрее всех.
Ляказетт коснулся мяча в чужой штрафной семь раз. Из этих семи касаний четыре были ударами по воротам. В начале игры Алисон потащил, с острого угла промахнулся, после углового удар заблокировали, с четвёртой попытки Ляказетт добился своего. Он, возможно, не самый быстрый игрок, но прекрасно находит пространство. Ляказетт всегда там, где нужно быть, и он мастер наказывать за ошибки. Гол случился в общем на пустом месте. Сначала Алисону не стоило выскакивать из ворот, а потом, когда мяч уже был у Ляказетта, нужно было срочно возвращаться. Но вратарь остановился на полпути и даже
Удивительный момент: угловой у ворот Лено на 74-й минуте, когда после удара ван Дейка потащил вратарь. Единственный из игроков «Арсенала», кто прыгал в попытке хотя бы немного помешать ван Дейку бить по воротам из центра штрафной — Торрейра. Рост Торрейры — 168 см, рост ван Дейка — 193 см. Это даже смешно. Особенно смешно должно быть Холдингу, который стоял в полном одиночестве, в радиусе пяти метров не было ни одного соперника. Вот он и не участвовал в эпизоде.
|Эмери Унаи
|Юрген Клопп
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|13
|4
|Удары в створ
|4
|5
|Угловые
|8
|7
|Фолы
|7
|7
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Андре Марринер (Англия)