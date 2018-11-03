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23:15 (мск), источник: Советский спорт

«Витесс» Слуцкого в меньшинстве проиграл «ПСВ» с минимальным счетом

В матче 11-го тура чемпионата Голландии Витесс под руководством Леонида Слуцкого проиграл ПСВ с минимальным счетом.

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Источник: РИА "Новости"

У победителей встречи единственный мяч на 69-й минуте забил Люк де Йонг.

Стоит отметить, что подопечные российского специалиста большую часть противостояния провели в меньшинстве: красную карточку на 14-й минуте получил Данио Дуки.

ПСВ одержал 11-ю кряду победу в чемпионате Португалии и с 33 очками лидирует в турнирной таблице, а Витесс расположился на пятой строчке, имея в активе 15 очков.

В следующем туре команда из Эйндховена 10 ноября на выезде сыграет с Графсхапом, а подопечные Слуцкого в этот же день примут Утрехт.

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