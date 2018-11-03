«Витесс» Слуцкого в меньшинстве проиграл «ПСВ» с минимальным счетом
В матче 11-го тура чемпионата Голландии Витесс под руководством Леонида Слуцкого проиграл ПСВ с минимальным счетом.
В матче 11-го тура чемпионата Голландии Витесс под руководством Леонида Слуцкого проиграл ПСВ с минимальным счетом.
У победителей встречи единственный мяч на 69-й минуте забил Люк де Йонг.
Стоит отметить, что подопечные российского специалиста большую часть противостояния провели в меньшинстве: красную карточку на 14-й минуте получил Данио Дуки.
ПСВ одержал 11-ю кряду победу в чемпионате Португалии и с 33 очками лидирует в турнирной таблице, а Витесс расположился на пятой строчке, имея в активе 15 очков.
В следующем туре команда из Эйндховена 10 ноября на выезде сыграет с Графсхапом, а подопечные Слуцкого в этот же день примут Утрехт.