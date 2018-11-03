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23:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Президент «Ювентуса» Аньелли вручил Роналду памятную футболку с цифрой 400

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли перед началом матча с «Кальяри» в чемпионате Италии вручил форварду команды Криштиану Роналду памятную футболку с цифрой 400.

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Так туринский клуб поздравил португальского футболиста с достижением, которого он добился в октябре. Роналду стал первым в истории футболистом, забившим 400 мячей в пяти сильнейших чемпионатах Европы. Юбилейным стал гол форварда в матче 9-го тура чемпионата Италии с «Дженоа».

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Сейчас на счету Роналду 402 гола в топ-5 лигах Европы. Он 7 раз забивал за «Ювентус» в Серии А, 311 раз отличился за «Реал» в Примере, а также стал автором 84 голов в английской Премьер-лиге, выступая за «Манчестер Юнайтед».

Преследователем португальца является нападающий «Барселоны» Лионель Месси, отправивший в ворота соперников 390 мячей. Далее идут Джимми Гривз (366), Герд Мюллер (365), Стив Блумер (317), Дикси Дин (310).

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