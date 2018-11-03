Президент «Ювентуса» Аньелли вручил Роналду памятную футболку с цифрой 400

Так туринский клуб поздравил португальского футболиста с достижением, которого он добился в октябре. Роналду стал первым в истории футболистом, забившим 400 мячей в пяти сильнейших чемпионатах Европы. Юбилейным стал гол форварда в матче 9-го тура чемпионата Италии с «Дженоа».

Сейчас на счету Роналду 402 гола в топ-5 лигах Европы. Он 7 раз забивал за «Ювентус» в Серии А, 311 раз отличился за «Реал» в Примере, а также стал автором 84 голов в английской Премьер-лиге, выступая за «Манчестер Юнайтед».