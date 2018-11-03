Президент «Ювентуса» Аньелли вручил Роналду памятную футболку с цифрой 400
Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли перед началом матча с «Кальяри» в чемпионате Италии вручил форварду команды Криштиану Роналду памятную футболку с цифрой 400.
Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли перед началом матча с «Кальяри» в чемпионате Италии вручил форварду команды Криштиану Роналду памятную футболку с цифрой 400.
Так туринский клуб поздравил португальского футболиста с достижением, которого он добился в октябре. Роналду стал первым в истории футболистом, забившим 400 мячей в пяти сильнейших чемпионатах Европы. Юбилейным стал гол форварда в матче 9-го тура чемпионата Италии с «Дженоа».
Сейчас на счету Роналду 402 гола в топ-5 лигах Европы. Он 7 раз забивал за «Ювентус» в Серии А, 311 раз отличился за «Реал» в Примере, а также стал автором 84 голов в английской
Преследователем португальца является нападающий «Барселоны» Лионель Месси, отправивший в ворота соперников 390 мячей. Далее идут Джимми Гривз (366), Герд Мюллер (365), Стив Блумер (317), Дикси Дин (310).