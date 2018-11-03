«Витесс» Слуцкого: 75 минут в меньшинстве и обидное поражение от чемпиона

Источник: Спорт-Экспресс

Два мира

Параллельная реальность — это практически про голландские топ-клубы и их соперников. Но так как гранды и все остальные выступают в одном турнире, и их пути постоянно пересекаются, правильнее говорить о двух мирах. В одном каждый может обыграть каждого, и пятую позицию «Витесса» от зоны стыковых матчей отделяет всего шесть очков. В другом обитает ПСВ, при разности мячей 38:4 прошедший десять туров без единой осечки.

Впрочем, это касается только первенства, тогда как свою кубковую эпопею действующий чемпион завершил несколько дней назад, потерпев оглушительное поражение от РКК из Валвейка (2:3). Чтобы понять, насколько исключительным было данное событие, достаточно одного факта: Эйндховен увидел домашнее фиаско ПСВ в противостоянии с представителем низшего дивизиона впервые с 1977 года. Главному тренеру команды Марко ван Боммелу тогда было восемь месяцев.

Словом, и на солнце есть пятна, так что считать «Витесс» обреченным на поражение не стоило. Об этом говорил и наставник хозяев, не скупившийся на комплименты в адрес подопечных Леонида Слуцкого. По мнению ван Боммела, ни одна команда в чемпионате не умеет перестраиваться по ходу матчей так, как гости из Арнема. В субботу это качество как раз пригодилось, но — обо всем по порядку.

Слухи и Слуцкий

Спокойную в целом предматчевую обстановку взорвало португальское издание A Bola. Согласно его данным, руководство лиссабонского «Спортинга» рассматривает Слуцкого в качестве одного из кандидатов на пост главного тренера наряду с Паулу Соузой и Леонарду Жардимом. Якобы в Голландию даже летал президент португальского клуба Фредерику Варандаш, которому досрочный разрыв соглашения между российским специалистом и «Витессом» обойдется в 500 тысяч евро.

В Арнеме, судя по всему, эта новость вызвала болезненную реакцию. Клубы в принципе неохотно комментируют подобные слухи, но «Витесс» среагировал оперативно. Сначала опубликовал опровергавшее домыслы официальное заявление, а потом и комментарий Слуцкого.

— Это сплетни, я сконцентрирован на очень важной игре, — сказал Слуцкий в интервью клубной пресс-службе. — Мой контракт с «Витессом» рассчитан на два года. Я уйду только в том случае, если владелец меня уволит. Я на сто процентов остаюсь в «Витессе».

Меньшинство на 14-й минуте

Собственно игра, которую гости начали тем же составом, что и кубковую встречу с «Хераклесом», началась ожидаемо. Арнемцев заставили защищаться. Минуты на три, после чего желто-черные создали два близких к голевым момента. Команда Слуцкого здорово и на высоких скоростях комбинировала, и эти атаки ставили защиту ПСВ в тупик. Сначала ее пасом на ход Дарфалу прошил Эдегор, и Дюмфрис уже в площади ворот сумел опередить набегавшего Линссена. Затем защитники приблизительно там же успели помешать Дарфалу. Идиллию же нарушило самое грозное оружие чемпиона — рывок Лосано в свободную зону. Правый фланг провалился, а пытавшийся исправить ситуацию Дуки сбил мексиканца с ног.

Самое быстрое в этом веке удаление игрока «Витесса» заставило Слуцкого жертвовать полузащитником Фором, чтобы заткнуть брешь в центре обороны экстренно поднявшимся со скамейки Теландером. Арнемцам пришлось защищаться большими силами, но при этом остроту у своих ворот они создавали самостоятельно. Хорошо, на последнем рубеже у гостей был Эдуарду. Португалец и на срезку Кларка невероятным образом среагировал, и Бергвайна остановил. Неужели предполагал, что выход один на один может организовать отдавший бездарный пас к собственным воротам Эдегор?

Один шанс для де Йонга

В целом «Витесс» защищался организованно. Игроки грамотно перестраивались, лишая ПСВ свободных зон и практически не позволяя разбежаться. Что до контригры, то гости активно искали свои шансы впереди, и однажды зазевавшегося защитника едва не наказал Дарфалу. Алжирец отобрал мяч около угла штрафной, и заставил Зута потрудиться на последнем рубеже. Еще один выпад сорвал Бергвайн, с размаху попавший рукой в голову Эдегору. Странно, что находившийся рядом арбитр на это даже не среагировал.

Мастер верховых единоборств де Йонг без многочисленных фланговых подач пребывал на голодной пайке. Однако Люк нагулял такой аппетит, что коршуном вылетел на кросс Лосано, тогда как Кларк-Солтер движение своего визави прозевал. Между тем позиция у него была выигрышная.