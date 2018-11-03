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3 ноября, источник: Чемпионат.com

Гол Халка принёс «Шанхай СИПГ» победу в матче с «Гуанчжоу Эвергранд»

«Шанхай СИПГ» одержал победу в матче 28-го тура китайской Суперлиги с «Гуанчжоу Эвергранд».

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Источник: Reuters

Встреча прошла в Гуанчжоу на стадионе «Тяньхе» и завершилась со счётом 5:4 в пользу гостей.

Один из голов «Шанхай СИПГ» забил бывший форвард «Зенита» Халк. 32-летний бразилец реализовал пенальти на 89-й минуте. В составе «Гуанчжоу Эвергранд» стоит выделить экс-хавбека каталонской «Барселоны» Паулиньо, который оформил дубль.

В нынешнем сезоне чемпионата Китая Халк забил 13 мячей и отдал 12 результативных передач в 25 матчах. Он располагается на 4-й строчке среди всех игроков турнира по системе «гол + пас».

«Шанхай СИПГ», набрав 65 очков, продолжает возглавлять турнирную таблицу Суперлиги, «Гуанчжоу Эвергранд» (60) занимает второе место.

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