«Монако» уступил «Реймсу» и увеличил безвыигрышную серию в лиге 1 до 11 матчей

У победителей встречи единственный мяч на 24-й минуте забил Матье Кафаро.

Стоит отметить, что хозяева поля на 49-й минуте остались в меньшинстве: красную карточку получил Жак Алаиксис Ромао, а на 71-й минуте по той же причине поле покинул полузащитник гостей Пеле.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин появился на поле с первых минут и отыграл всю игру.

«Монако» увеличил безвыигрышную серию в лиге 1 до 11 матчей и с семью очками занимает 19-е место в турнирной таблице, а «Реймс» расположился на восьмой строчке, имея в активе 17 очков.