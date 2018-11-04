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00:53 (мск), источник: Советский спорт

«Монако» уступил «Реймсу» и увеличил безвыигрышную серию в лиге 1 до 11 матчей

В матче 12-го тура чемпионата Франции «Реймс» на своем поле обыграл «Монако» с минимальным счетом — 1:0.

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У победителей встречи единственный мяч на 24-й минуте забил Матье Кафаро.

Стоит отметить, что хозяева поля на 49-й минуте остались в меньшинстве: красную карточку получил Жак Алаиксис Ромао, а на 71-й минуте по той же причине поле покинул полузащитник гостей Пеле.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин появился на поле с первых минут и отыграл всю игру.

«Монако» увеличил безвыигрышную серию в лиге 1 до 11 матчей и с семью очками занимает 19-е место в турнирной таблице, а «Реймс» расположился на восьмой строчке, имея в активе 17 очков.

В следующем туре подопечные Тьерри Анри 11 ноября примут «ПСЖ», а команда Давида Гуйона днем ранее на выезде сыграет с «Сент-Этьеном».

Реймс 1:0
Первый тайм: 1:0
Монако
3.11.2018, 22:00 основной раунд: 12-й тур Stade Auguste Delaune
Главные тренеры
Давид Гион Тьерри Анри
Голы
24′ Матье Кафаро 24
Составы
Эдуар Менди 16
Томас Фокет 32
Гислен Конан 3
Бьорн Энгелс 2
Юнис Абдельхамид 5
Пабло Чаваррия 12
49′ Жак-Алексис Ромао 4
Ксавье Шавалерен 7
67′ Реми Уден 18
Булай Диа 33
85′ Матье Кафаро 24
Мусса Думбья 25
55′ Марвен Мартен 8
Тома Фонтен 19
16 Диего Бенальо
38 Альмами Туре
39 Беньямин Хенрикс
5 Жемерсон
25 Камиль Глик
17 Александр Головин
20 Насер Шадли
15 Юссеф Аит Беннассер
8 Юри Тилеманс 45′
28 Жудилсон Мамаду Пеле 58′ 71′
36 Софьян Диоп 61′
29 Самюэль Грансир 88′
34 Мусса Силла 45′
9 Радамель Фалькао
Статистика
0 Желтые карточки 3
1 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 5
4 Удары в створ 1
2 Угловые 4
12 Фолы 16
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Хаким Бен Эль-Хадж (Франция)
Обозначения
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Вторая желтая карточка
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