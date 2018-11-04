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00:57 (мск), источник: ТАСС

«Барселона» одержала волевую победу над «Райо Вальекано» в матче чемпионата Испании

ТАСС, 4 ноября. «Райо Вальекано» проиграл «Барселоне» со счетом 2:3 в домашнем матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу.

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Источник: Reuters

У проигравших голы забили Хосе Анхель Посо (35-я минута) и Альваро Гарсия (57). В составе победителей отличились Луис Суарес (11, 90) и Усман Дембеле (87).

«Барселона» продолжает занимать первое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Райо Вальекано» расположился на 19-м месте (6).

В следующем туре «Барселона» 11 ноября примет «Бетис», «Райо Вальекано» — «Вильярреал».

Райо Вальекано 2:3
Первый тайм: 1:1
Барселона
3.11.2018, 22:45 основной раунд: 11-й тур Campo de Futbol de Vallecas
Главные тренеры
Мичел Эрнесто Вальверде
Голы
35′ Хосе Посо 22
57′ Ривера Альваро Гарсия 18
9 Луис Суарес (Жорди Альба) 11′
11 Усман Дембеле (Ж. Пике) 87′
9 Луис Суарес (Серхи Роберто) 90′
Составы
89′ Альберто Гарсия 1
Луис Адвинкула 17
Алекс Морено 7
6′ Хорди Амат 16
Адриан Эмбарба 11
Хосе Посо 22
Жаннелли Имбула 12
Санти Комесанья 27
71′ Алехандро Гальвес 23
Эмилиано Веласкес 20
57′ Оскар Трехо 8
Ривера Альваро Гарсия 18
49′ 65′ Гомес Рауль де Томас 9
Алекс Алегрия 15
1 Марк-Андре тер Штеген
20 Серхи Роберто
18 Жорди Альба 70′
3 Жерар Пике
15 Клеман Лангле 17′
4 Иван Ракитич
5 Серхио Бускетс
9 Луис Суарес
8 Артур 67′
22 Артуро Видаль
12 Рафинья 52′
11 Усман Дембеле
7 Филиппе Коутинью 67′
19 Мунир Эль-Хаддади
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 9
5 Удары в створ 5
3 Угловые 1
23 Фолы 11
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания)
Обозначения
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