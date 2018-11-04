«Барселона» одержала волевую победу над «Райо Вальекано» в матче чемпионата Испании
ТАСС, 4 ноября. «Райо Вальекано» проиграл «Барселоне» со счетом 2:3 в домашнем матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу.
ТАСС, 4 ноября. «Райо Вальекано» проиграл «Барселоне» со счетом 2:3 в домашнем матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу.
У проигравших голы забили Хосе Анхель Посо (35-я минута) и Альваро Гарсия (57). В составе победителей отличились Луис Суарес (11, 90) и Усман Дембеле (87).
«Барселона» продолжает занимать первое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Райо Вальекано» расположился на 19-м месте (6).
В следующем туре «Барселона» 11 ноября примет «Бетис», «Райо Вальекано» — «Вильярреал».
|Райо Вальекано
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2:3
Первый тайм: 1:1
|Барселона
|Мичел
|Эрнесто Вальверде
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|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|5
|3
|Угловые
|1
|23
|Фолы
|11
|4
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания)