Текущие события
Футбол. Зарубежный
3.11
Вулверхэмптон Уондерерс2
Тоттенхэм Хотспур3
Футбол. Зарубежный
3.11
Райо Вальекано2
Барселона3
Футбол. Зарубежный
3.11
Ювентус3
Кальяри1
Футбол. Зарубежный
3.11
Кан1
Ренн2
Футбол. Зарубежный
3.11
Дижон0
Ним4
Футбол. Зарубежный
3.11
Ницца1
Амьен0
Футбол. Зарубежный
3.11
Реймс1
Монако0
Футбол. Зарубежный
3.11
Страсбур1
Тулуза1
Футбол. Зарубежный
3.11
Арсенал1
Ливерпуль1
Футбол. Зарубежный
3.11
Олимпик Д1
Карпаты2
Футбол. Зарубежный
3.11
Герта0
РБ Лейпциг3
Футбол. Зарубежный
3.11
Валенсия0
Жирона1
Футбол. Зарубежный
3.11
Фиорентина1
Рома1
Футбол. Первый дивизион
07:00
СКА-Хабаровск
Краснодар-2
Футбол. Первый дивизион
07:00
Луч
Ротор
Футбол. Зарубежный
3.11
Лион1
Бордо1
Футбол. Зарубежный
3.11
Реал2
Вальядолид0
Футбол. Зарубежный
3.11
Кардифф Сити0
Лестер1
Футбол. Зарубежный
3.11
Эвертон3
Брайтон & Хоув1
Футбол. Зарубежный
3.11
Ньюкасл Юнайтед1
Уотфорд0
Футбол. Зарубежный
3.11
Вест Хэм Юнайтед4
Бернли2
Футбол. Зарубежный
3.11
Шахтер Д2
Динамо К1
Футбол. Зарубежный
3.11
Бавария1
Фрайбург1
Футбол. Зарубежный
3.11
Шальке-043
Ганновер-961
Футбол. Зарубежный
3.11
Байер1
Хоффенхайм4
Футбол. Зарубежный
3.11
Аугсбург2
Нюрнберг2
Футбол. Зарубежный
3.11
Вольфсбург0
Боруссия Д1
Футбол. Зарубежный
3.11
Интер5
Дженоа0
Футбол. Премьер-лига
3.11
Динамо0
ЦСКА0
Футбол. Первый дивизион
11:00
Томь
Химки
Футбол. Зарубежный
3.11
Борнмут1
Манчестер Юнайтед2
Футбол. Зарубежный
3.11
Мариуполь1
Арсенал К0
Футбол. Зарубежный
3.11
Леганес1
Атлетико1
Футбол. Первый дивизион
12:00
Тюмень
Нижний Новгород
Футбол. Премьер-лига
3.11
Локомотив3
Арсенал Т1
Все события
Фоторепортажи
14Класико закончилось разгромом мадридского «Реала»
22«Палыч — моя жизнь», кошмар в Черкизове и выход для Аленичева
00:58 (мск), источник: Р-Спорт

«Ювентус» обыграл «Кальяри» в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Туринский «Ювентус» на своем поле обыграл «Кальяри» в матче 11-го тура чемпионата Италии по футболу.

Наверх
Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Турине в субботу, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. У победителей отличились Пауло Дибала (1-я минута) и Хуан Куадрадо (87), еще один мяч в свои ворота отправил игрок «Кальяри» Филип Брадарич (38). В составе гостей голом отметился Жуан Педро Галвао (36).

«Ювентус» по-прежнему не знает поражений в матчах текущего розыгрыша чемпионата страны, команда Массимилиано Аллегри одержала десятую победу при одной ничьей и лидирует в таблице серии А, набрав 31 балл. «Кальяри» с 13 очками идет на 13-м месте.

Ювентус 3:1
Первый тайм: 2:1
Кальяри
3.11.2018, 22:30 основной раунд: 11-й тур Allianz Stadium
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри Роландо Маран
Голы
1′ Пауло Дибала 10
38′ Филип Брадарич 6
87′ Хуан Куадрадо 16
10 Жоау Педру 36′
Составы
Войчех Щенсны 1
Маттиа Де Шильо 2
Мехди Бенатиа 4
Леонардо Бонуччи 19
Жоау Канселу 20
Родриго Бентанкур 30
Криштиану Роналду 7
Пауло Дибала 10
70′ Миралем Пьянич 5
Алекс Сандру 12
75′ 83′ Блез Матюиди 14
Андреа Барцальи 15
46′ Дуглас Коста 11
Хуан Куадрадо 16
28 Алессио Краньо
19 Фабио Пизакане 63′
23 Лука Чеппителли
33 Дарио Срна
10 Жоау Педру
18 Николо Барелла
29 Лукас Кастро
30 Леонардо Паволетти 49′
6 Филип Брадарич 56′ 32′
8 Лука Чигарини
20 Симоне Падоин 80′
25 Марко Сау
21 Артур Ионицэ 67′
24 Паоло Фараго
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 6
3 Удары в створ 2
5 Угловые 4
10 Фолы 14
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Маурицио Мариани (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кальяри
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Медведева, Загитова или Туктамышева: Плющенко оценил, кто сильнее
Пять причин пойти на футбол от Вики Лопыревой
Эмери остановил Клоппа. Это 14-й матч «Арсенала» без поражений
«Динамо» — проклятие Гончаренко. ЦСКА опять не побеждает
Три золота России. Степанова с Букиным чуть не затмили Загитову
Слуцкий может возглавить «Спортинг». Что про это известно
«Реал Мадрид» прервал пятиматчевую серию без побед в чемпионате
«Барселона» одержала волевую победу в матче чемпионата Испании
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь