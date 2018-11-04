«Ювентус» обыграл «Кальяри» в матче чемпионата Италии

Встреча, прошедшая в Турине в субботу, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. У победителей отличились Пауло Дибала (1-я минута) и Хуан Куадрадо (87), еще один мяч в свои ворота отправил игрок «Кальяри» Филип Брадарич (38). В составе гостей голом отметился Жуан Педро Галвао (36).
«Ювентус» по-прежнему не знает поражений в матчах текущего розыгрыша чемпионата страны, команда Массимилиано Аллегри одержала десятую победу при одной ничьей и лидирует в таблице серии А, набрав 31 балл. «Кальяри» с 13 очками идет на 13-м месте.