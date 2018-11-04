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01:00 (мск), источник: Чемпионат.com

«Тоттенхэм» обыграл «Вулверхэмптон» и поднялся на 4-е место в таблице АПЛ

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» одержал победу в матче 11-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном».

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Источник: Reuters

Встреча прошла в Вулверхэмптоне на стадионе «Молине» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Автором первого мяча стал полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Ламела, отличившийся на 27-й минуте. До перерыва столичный клуб увеличил своё преимущество благодаря точному удару хавбека Лукаса Моуры. В начале второго тайма нападающий лондонцев Гарри Кейн довёл счёт до разгромного. В оставшееся время игры хозяева отыграли два мяча — по одному пенальти реализовали полузащитник Рубен Невеш и форвард Рауль Хименес.

«Тоттенхэм», набрав 24 очка, занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Вулверхэмптон» (15) — 11-е.

Вулверхэмптон Уондерерс 2:3
Первый тайм: 0:2
Тоттенхэм Хотспур
3.11.2018, 22:45 основной раунд: 11-й тур Molineux Stadium
Главные тренеры
Эшпириту Санту Нуну Маурисио Покеттино
Голы
68′ Рубен Невеш 8
79′ Рауль Хименес 9
11 Эрик Ламела 27′
27 Родригес Моура Лукас 30′
10 Харри Кейн 61′
Составы
Руй Патрисиу 11
Мэтт Доэрти 2
24′ Райан Беннетт 5
Вилли Боли 15
Конор Коади 16
Хонатан Хонни Кастро 19
Рубен Невеш 8
Рауль Хименес 9
63′ Жоау Моутинью 28
Морган Гиббс-Уайт 17
63′ Иван Кавалейру 7
Лео Бонатини 33
84′ Элдер Кошта 10
Адама I Траоре 37
1 Юго Ллорис
2 Киран Триппьер
4 Тоби Алдервейрелд
21 Хуан Фойт 78′
33 Бен Дэйвис
8 Харри Уинкс 87′
17 Мусса Сиссоко
10 Харри Кейн
11 Эрик Ламела
19 Мусса Дембеле 7′
7 Сон Хын Мин 59′
23 Кристиан Эриксен
27 Родригес Моура Лукас 79′
6 Давинсон Санчес
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 10
7 Удары в створ 8
5 Угловые 1
11 Фолы 8
5 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Майкл Лесли Дин (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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