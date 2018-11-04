«Тоттенхэм» обыграл «Вулверхэмптон» и поднялся на 4-е место в таблице АПЛ

Встреча прошла в Вулверхэмптоне на стадионе «Молине» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Автором первого мяча стал полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Ламела, отличившийся на 27-й минуте. До перерыва столичный клуб увеличил своё преимущество благодаря точному удару хавбека Лукаса Моуры. В начале второго тайма нападающий лондонцев Гарри Кейн довёл счёт до разгромного. В оставшееся время игры хозяева отыграли два мяча — по одному пенальти реализовали полузащитник Рубен Невеш и форвард Рауль Хименес.