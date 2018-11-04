«Монако» завяз на дне. Команда Головина снова проиграла

Текущие события
Футбол. Первый дивизион
07:00
СКА-Хабаровск
Краснодар-2
Футбол. Первый дивизион
07:00
Луч
Ротор
Футбол. Зарубежный
3.11
Вулверхэмптон Уондерерс2
Тоттенхэм Хотспур3
Футбол. Зарубежный
3.11
Райо Вальекано2
Барселона3
Футбол. Зарубежный
3.11
Ювентус3
Кальяри1
Футбол. Зарубежный
3.11
Кан1
Ренн2
Футбол. Зарубежный
3.11
Дижон0
Ним4
Футбол. Зарубежный
3.11
Ницца1
Амьен0
Футбол. Зарубежный
3.11
Реймс1
Монако0
Футбол. Зарубежный
3.11
Страсбур1
Тулуза1
Футбол. Зарубежный
3.11
Арсенал1
Ливерпуль1
Футбол. Зарубежный
3.11
Олимпик Д1
Карпаты2
Футбол. Зарубежный
3.11
Герта0
РБ Лейпциг3
Футбол. Зарубежный
3.11
Валенсия0
Жирона1
Футбол. Зарубежный
3.11
Фиорентина1
Рома1
Футбол. Зарубежный
3.11
Лион1
Бордо1
Футбол. Первый дивизион
11:00
Томь
Химки
Футбол. Зарубежный
3.11
Реал2
Вальядолид0
Футбол. Зарубежный
3.11
Кардифф Сити0
Лестер1
Футбол. Зарубежный
3.11
Эвертон3
Брайтон & Хоув1
Футбол. Зарубежный
3.11
Ньюкасл Юнайтед1
Уотфорд0
Футбол. Зарубежный
3.11
Вест Хэм Юнайтед4
Бернли2
Футбол. Зарубежный
3.11
Шахтер Д2
Динамо К1
Футбол. Первый дивизион
12:00
Тюмень
Нижний Новгород
Футбол. Зарубежный
3.11
Бавария1
Фрайбург1
Футбол. Зарубежный
3.11
Шальке-043
Ганновер-961
Футбол. Зарубежный
3.11
Байер1
Хоффенхайм4
Футбол. Зарубежный
3.11
Аугсбург2
Нюрнберг2
Футбол. Зарубежный
3.11
Вольфсбург0
Боруссия Д1
Футбол. Зарубежный
3.11
Интер5
Дженоа0
Футбол. Премьер-лига
3.11
Динамо0
ЦСКА0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник
Сибирь
Футбол. Премьер-лига
14:00
Зенит
Ахмат
Футбол. Зарубежный
14:00
Эйбар
Алавес
Футбол. Зарубежный
3.11
Борнмут1
Манчестер Юнайтед2
Футбол. Первый дивизион
14:30
Тамбов
Балтика
Футбол. Зарубежный
14:30
Лацио
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
3.11
Мариуполь1
Арсенал К0
Футбол. Зарубежный
3.11
Леганес1
Атлетико1
Футбол. Премьер-лига
3.11
Локомотив3
Арсенал Т1
Все события
Фоторепортажи
19Первая победа Рианчо в «Спартаке»: что дальше?
22«Палыч — моя жизнь», кошмар в Черкизове и выход для Аленичева
02:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Монако» завяз на дне. Команда Головина снова проиграла

«Монако» под руководством Тьерри Анри продлил свою безвыигрышную серию до 14 матчей, уступив в гостях «Реймсу» (0:1).

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

«Монако» в опасности

Кто бы еще в начале августа мог подумать, что в матче между «Монако» и «Реймсом», вернувшимся из лиги 2 спустя два сезона, коэффициент на победу монегасков будет 1 к 3. Что к началу ноября Леонарду Жардим покинет княжество, безвыигрышная серия команды составит 13 матчей, и «Монако» будет идти на предпоследнем, 19-м месте в таблице. Но наступил ноябрь, и нам остается только поверить своим глазам. «Монако», стоимость которого по версии Transfermarkt почти в семь раз выше, чем у «Реймса», вышел на игру в Шампани записным аутсайдером.

Последний раз «Монако» находился в похожем положении восемь лет назад. Тогда команда набрала в 11 турах на три очка больше, чем в этом, и шла 18-й. С одной лишь только разницей, что тогда бюджет клуба был в два-три раза меньше нынешнего, и от «Монако» никаких серьезных результатов не ждали. В итоге монегаски вылетели, так и не поднявшись выше 18-й строчки. Возможно, посмотрев как раз на этот пример, вице-президент клуба Вадим Васильев выступил с обращением к игрокам.

— Мы в опасности, — бил тревогу Васильев после ничьи с «Дижоном». — Мы не выберемся из этой ситуации только из-за имени клуба. Требуется осознание серьезности этой ситуации, как индивидуальной, так и коллективной, и это требует вашей реакции и вашего труда. Собираемся положиться на тех игроков, у которых есть желание и гордость носить цвета «Монако». Мы находимся не на своем месте.

Интересно, кого имел в виду Васильев, когда говорил про желание и гордость. И связано ли это с тем, что Тьерри Анри оставил в запасе на матч с «Реймсом» Радамеля Фалькао. Конечно, колумбиец снова пропустил какое-то время из-за травмы и только-только вернулся из лазарета. Но его качества были жизненно необходимы с таким вязким соперником как «Реймс». Не просто же так меньше команды Давида Гиона в этом сезоне пропустили только ПСЖ и «Монпелье»?

Но у Анри вышел Мусса Силла, который, прямо скажем, за 45 минут не показал абсолютно ничего. Главный тренер «Монако» вообще удивил с составом. Настолько, что его не могли разгадать даже наши французские коллеги. Анри решил сыграть в Реймсе с тремя центральными защитниками по схеме 5−4−1, где Силла отвели роль центрального нападающего, а впереди ему помогали Александр Головин и Софьян Диоп.

Головин не может наладить связь с партнерами

Учитывая оборонительный стиль команд, можно было ожидать, что самым интересным моментом в начале матча станет эпизод перед стартовым свистком. В пятницу во Франции отмечали Хэллоуин, и мяч в центральный круг был доставлен экстравагантным способом: его доставила «ведьма» спустившаяся на метле с крыши стадиона. А что? «Реймс» чувствует себя спокойно в середине таблице, можно придумывать разные акции.

Но событий было достаточно и в самом начале матча, и вообще по ходу всего первого тайма. «Монако» попытался в первые минуты поддавить хозяев высоким прессингом, и Головин своим третьим касанием в матче (в первый раз он потерял мяч, во втором отпасовал назад) заработал угловой. Россиянин все время менялся местами с Диопом, смотрелся значительно лучше своего коллеги, но никак не мог попасть в игру, как и все «Монако».

Например, во время одной из контратак, когда «Реймс» уже прибрал инициативу в свои руки, Головин тащил, тащил мяч вперед, но ничего с ним сделать так и не смог. С одной стороны, это вина Силла, так и не сумевшего открыться, но с другой — российскому плеймейкеру уже пора бы начать брать игру на себя, раз уж партнеры ему не готовы помочь. А пока он смотрится инородным телом, как и любой другой игрок атакующей линии «Монако». В еще одной контратаке мяч находился уже у Силла, форвард подключил Головина, но отдал ему слишком неточный пас — мяч перехватил Эдуар Менди.

Еще одной проблемой «Монако» в эту субботу стал полностью проигранный центр в первой половине встречи. Хозяева прессинговали очень высоко, заставляя полузащитников, в частности Юри Тилеманса и Юссефа Аита Беннассера ошибаться раз за разом. Из центральной зоны пришел и единственный гол «Реймса»: во время атаки сходу Ксавье Шавалерен получил пространство в районе центрального круга и выдал блестящий разрезающий пас на Матье Кафаро. Форвард без проблем переиграл Диего Бенальо. Кстати, контратака началась с коллективного «обреза» у ворот «Реймса», в котором участвовал и Головин.

«Монако»: 1 момент за 90 минут

Анри понимал, что ситуация катастрофическая, поэтому в перерыве сделал две замены. В первую очередь, выпустил на поле Фалькао, убрав из атаки совершенно не попавшего в игру Силла. В центре заменили Тилеманса, также допускавшего слишком много брака. Тренер «Монако» понимал, что «Реймс» запрется в собственной штрафной, и с теми игроками, что на поле, никакого результата он не добьется.

Гостям немного помог Жак-Алексис Ромао, в совершенно безобидном эпизоде он воткнул свою ногу в ногу Беннассера, и арбитр после консультации с комнатой VAR принял решение полузащитника удалить. «Монако» забрал мяч себе, но создать что-то опасное совершенно не мог. Фалькао стал по привычке опускаться ниже, чтобы хоть где-то завладеть мячом, Головину в такой расстановке порой приходилось играть чуть ли не в центральном круге.

В итоге самый опасный момент матча монегаски создали только тогда, когда тоже остались вдесятером после совершенно ненужного удаления Пеле. Самюэль Грансир загрузил в штрафную, и Фалькао не хватило каких-то сантиметров, чтобы переправить мяч в сетку. Самое печальное для «Монако», что этот момент был единственным по-настоящему голевым за все 90 минут матча.

В итоге без особых нервов «Реймс» довел дело до минимальной победы. Более того, хозяева могли забить и еще пару мячей — подвела реализация и Бенальо. Уже в воскресенье, если «Генгам» сможет набрать очки в матче с «Нантом», команда Анри опустится на последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Монако» увяз на дне, и совершенно непонятно, как собирается оттуда выбираться.

Реймс 1:0
Первый тайм: 1:0
Монако
3.11.2018, 22:00 основной раунд: 12-й тур Stade Auguste Delaune
Главные тренеры
Давид Гион Тьерри Анри
Голы
24′ Матье Кафаро 24
Составы
Эдуар Менди 16
Томас Фокет 32
Гислен Конан 3
Бьорн Энгелс 2
Юнис Абдельхамид 5
Пабло Чаваррия 12
49′ Жак-Алексис Ромао 4
Ксавье Шавалерен 7
67′ Реми Уден 18
Булай Диа 33
85′ Матье Кафаро 24
Мусса Думбья 25
55′ Марвен Мартен 8
Тома Фонтен 19
16 Диего Бенальо
38 Альмами Туре
39 Беньямин Хенрикс
5 Жемерсон
25 Камиль Глик
17 Александр Головин
20 Насер Шадли
15 Юссеф Аит Беннассер
8 Юри Тилеманс 45′
28 Жудилсон Мамаду Пеле 58′ 71′
36 Софьян Диоп 61′
29 Самюэль Грансир 88′
34 Мусса Силла 45′
9 Радамель Фалькао
Статистика
0 Желтые карточки 3
1 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 5
4 Удары в створ 1
2 Угловые 4
12 Фолы 16
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Хаким Бен Эль-Хадж (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Реймс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Монако
НовостиМатчиСоставСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Неймар следит за "Спартаком"
Лю Хуншэн: "Дали миллион долларов за чемпионство на всех, Каррера забрал себе"
Эмери остановил Клоппа. Это 14-й матч «Арсенала» без поражений
«Динамо» — проклятие Гончаренко. ЦСКА опять не побеждает
Три золота России. Степанова с Букиным чуть не затмили Загитову
Последний шанс Рианчо и другие интриги тура РПЛ
«Реал Мадрид» прервал пятиматчевую серию без побед в чемпионате
«Барселона» одержала волевую победу в матче чемпионата Испании
«Ювентус» обыграл «Кальяри» в матче чемпионата Италии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь