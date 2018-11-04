«Монако» завяз на дне. Команда Головина снова проиграла
«Монако» под руководством Тьерри Анри продлил свою безвыигрышную серию до 14 матчей, уступив в гостях «Реймсу» (0:1).
«Монако» под руководством Тьерри Анри продлил свою безвыигрышную серию до 14 матчей, уступив в гостях «Реймсу» (0:1).
Кто бы еще в начале августа мог подумать, что в матче между «Монако» и «Реймсом», вернувшимся из лиги 2 спустя два сезона, коэффициент на победу монегасков будет 1 к 3. Что к началу ноября Леонарду Жардим покинет княжество, безвыигрышная серия команды составит 13 матчей, и «Монако» будет идти на предпоследнем, 19-м месте в таблице. Но наступил ноябрь, и нам остается только поверить своим глазам. «Монако», стоимость которого по версии Transfermarkt почти в семь раз выше, чем у «Реймса», вышел на игру в Шампани записным аутсайдером.
Последний раз «Монако» находился в похожем положении восемь лет назад. Тогда команда набрала в 11 турах на три очка больше, чем в этом, и шла 18-й. С одной лишь только разницей, что тогда бюджет клуба был в
— Мы в опасности, — бил тревогу Васильев после ничьи с «Дижоном». — Мы не выберемся из этой ситуации только
Интересно, кого имел в виду Васильев, когда говорил про желание и гордость. И связано ли это с тем, что Тьерри Анри оставил в запасе на матч с «Реймсом» Радамеля Фалькао. Конечно, колумбиец снова пропустил
Но у Анри вышел Мусса Силла, который, прямо скажем, за 45 минут не показал абсолютно ничего. Главный тренер «Монако» вообще удивил с составом. Настолько, что его не могли разгадать даже наши французские коллеги. Анри решил сыграть в Реймсе с тремя центральными защитниками по схеме 5−4−1, где Силла отвели роль центрального нападающего, а впереди ему помогали Александр Головин и Софьян Диоп.
Учитывая оборонительный стиль команд, можно было ожидать, что самым интересным моментом в начале матча станет эпизод перед стартовым свистком. В пятницу во Франции отмечали Хэллоуин, и мяч в центральный круг был доставлен экстравагантным способом: его доставила «ведьма» спустившаяся на метле с крыши стадиона. А что? «Реймс» чувствует себя спокойно в середине таблице, можно придумывать разные акции.
Но событий было достаточно и в самом начале матча, и вообще по ходу всего первого тайма. «Монако» попытался в первые минуты поддавить хозяев высоким прессингом, и Головин своим третьим касанием в матче (в первый раз он потерял мяч, во втором отпасовал назад) заработал угловой. Россиянин все время менялся местами с Диопом, смотрелся значительно лучше своего коллеги, но никак не мог попасть в игру, как и все «Монако».
Например, во время одной из контратак, когда «Реймс» уже прибрал инициативу в свои руки, Головин тащил, тащил мяч вперед, но ничего с ним сделать так и не смог. С одной стороны, это вина Силла, так и не сумевшего открыться, но с другой — российскому плеймейкеру уже пора бы начать брать игру на себя, раз уж партнеры ему не готовы помочь. А пока он смотрится инородным телом, как и любой другой игрок атакующей линии «Монако». В еще одной контратаке мяч находился уже у Силла, форвард подключил Головина, но отдал ему слишком неточный пас — мяч перехватил Эдуар Менди.
Еще одной проблемой «Монако» в эту субботу стал полностью проигранный центр в первой половине встречи. Хозяева прессинговали очень высоко, заставляя полузащитников, в частности Юри Тилеманса и Юссефа Аита Беннассера ошибаться раз за разом. Из центральной зоны пришел и единственный гол «Реймса»: во время атаки сходу Ксавье Шавалерен получил пространство в районе центрального круга и выдал блестящий разрезающий пас на Матье Кафаро. Форвард без проблем переиграл Диего Бенальо. Кстати, контратака началась с коллективного «обреза» у ворот «Реймса», в котором участвовал и Головин.
Анри понимал, что ситуация катастрофическая, поэтому в перерыве сделал две замены. В первую очередь, выпустил на поле Фалькао, убрав из атаки совершенно не попавшего в игру Силла. В центре заменили Тилеманса, также допускавшего слишком много брака. Тренер «Монако» понимал, что «Реймс» запрется в собственной штрафной, и с теми игроками, что на поле, никакого результата он не добьется.
Гостям немного помог
В итоге самый опасный момент матча монегаски создали только тогда, когда тоже остались вдесятером после совершенно ненужного удаления Пеле. Самюэль Грансир загрузил в штрафную, и Фалькао не хватило
В итоге без особых нервов «Реймс» довел дело до минимальной победы. Более того, хозяева могли забить и еще пару мячей — подвела реализация и Бенальо. Уже в воскресенье, если «Генгам» сможет набрать очки в матче с «Нантом», команда Анри опустится на последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Монако» увяз на дне, и совершенно непонятно, как собирается оттуда выбираться.
|Давид Гион
|Тьерри Анри
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|0
|Желтые карточки
|3
|1
|Красные карточки
|0
|8
|Удары (всего)
|5
|4
|Удары в створ
|1
|2
|Угловые
|4
|12
|Фолы
|16
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Хаким Бен Эль-Хадж (Франция)