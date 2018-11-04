«Монако» завяз на дне. Команда Головина снова проиграла

Источник: Спорт-Экспресс

«Монако» в опасности

Кто бы еще в начале августа мог подумать, что в матче между «Монако» и «Реймсом», вернувшимся из лиги 2 спустя два сезона, коэффициент на победу монегасков будет 1 к 3. Что к началу ноября Леонарду Жардим покинет княжество, безвыигрышная серия команды составит 13 матчей, и «Монако» будет идти на предпоследнем, 19-м месте в таблице. Но наступил ноябрь, и нам остается только поверить своим глазам. «Монако», стоимость которого по версии Transfermarkt почти в семь раз выше, чем у «Реймса», вышел на игру в Шампани записным аутсайдером.

Последний раз «Монако» находился в похожем положении восемь лет назад. Тогда команда набрала в 11 турах на три очка больше, чем в этом, и шла 18-й. С одной лишь только разницей, что тогда бюджет клуба был в два-три раза меньше нынешнего, и от «Монако» никаких серьезных результатов не ждали. В итоге монегаски вылетели, так и не поднявшись выше 18-й строчки. Возможно, посмотрев как раз на этот пример, вице-президент клуба Вадим Васильев выступил с обращением к игрокам.

— Мы в опасности, — бил тревогу Васильев после ничьи с «Дижоном». — Мы не выберемся из этой ситуации только из-за имени клуба. Требуется осознание серьезности этой ситуации, как индивидуальной, так и коллективной, и это требует вашей реакции и вашего труда. Собираемся положиться на тех игроков, у которых есть желание и гордость носить цвета «Монако». Мы находимся не на своем месте.

Интересно, кого имел в виду Васильев, когда говорил про желание и гордость. И связано ли это с тем, что Тьерри Анри оставил в запасе на матч с «Реймсом» Радамеля Фалькао. Конечно, колумбиец снова пропустил какое-то время из-за травмы и только-только вернулся из лазарета. Но его качества были жизненно необходимы с таким вязким соперником как «Реймс». Не просто же так меньше команды Давида Гиона в этом сезоне пропустили только ПСЖ и «Монпелье»?

Но у Анри вышел Мусса Силла, который, прямо скажем, за 45 минут не показал абсолютно ничего. Главный тренер «Монако» вообще удивил с составом. Настолько, что его не могли разгадать даже наши французские коллеги. Анри решил сыграть в Реймсе с тремя центральными защитниками по схеме 5−4−1, где Силла отвели роль центрального нападающего, а впереди ему помогали Александр Головин и Софьян Диоп.

Головин не может наладить связь с партнерами

Учитывая оборонительный стиль команд, можно было ожидать, что самым интересным моментом в начале матча станет эпизод перед стартовым свистком. В пятницу во Франции отмечали Хэллоуин, и мяч в центральный круг был доставлен экстравагантным способом: его доставила «ведьма» спустившаяся на метле с крыши стадиона. А что? «Реймс» чувствует себя спокойно в середине таблице, можно придумывать разные акции.

Но событий было достаточно и в самом начале матча, и вообще по ходу всего первого тайма. «Монако» попытался в первые минуты поддавить хозяев высоким прессингом, и Головин своим третьим касанием в матче (в первый раз он потерял мяч, во втором отпасовал назад) заработал угловой. Россиянин все время менялся местами с Диопом, смотрелся значительно лучше своего коллеги, но никак не мог попасть в игру, как и все «Монако».

Например, во время одной из контратак, когда «Реймс» уже прибрал инициативу в свои руки, Головин тащил, тащил мяч вперед, но ничего с ним сделать так и не смог. С одной стороны, это вина Силла, так и не сумевшего открыться, но с другой — российскому плеймейкеру уже пора бы начать брать игру на себя, раз уж партнеры ему не готовы помочь. А пока он смотрится инородным телом, как и любой другой игрок атакующей линии «Монако». В еще одной контратаке мяч находился уже у Силла, форвард подключил Головина, но отдал ему слишком неточный пас — мяч перехватил Эдуар Менди.

Еще одной проблемой «Монако» в эту субботу стал полностью проигранный центр в первой половине встречи. Хозяева прессинговали очень высоко, заставляя полузащитников, в частности Юри Тилеманса и Юссефа Аита Беннассера ошибаться раз за разом. Из центральной зоны пришел и единственный гол «Реймса»: во время атаки сходу Ксавье Шавалерен получил пространство в районе центрального круга и выдал блестящий разрезающий пас на Матье Кафаро. Форвард без проблем переиграл Диего Бенальо. Кстати, контратака началась с коллективного «обреза» у ворот «Реймса», в котором участвовал и Головин.

«Монако»: 1 момент за 90 минут

Анри понимал, что ситуация катастрофическая, поэтому в перерыве сделал две замены. В первую очередь, выпустил на поле Фалькао, убрав из атаки совершенно не попавшего в игру Силла. В центре заменили Тилеманса, также допускавшего слишком много брака. Тренер «Монако» понимал, что «Реймс» запрется в собственной штрафной, и с теми игроками, что на поле, никакого результата он не добьется.

Гостям немного помог Жак-Алексис Ромао, в совершенно безобидном эпизоде он воткнул свою ногу в ногу Беннассера, и арбитр после консультации с комнатой VAR принял решение полузащитника удалить. «Монако» забрал мяч себе, но создать что-то опасное совершенно не мог. Фалькао стал по привычке опускаться ниже, чтобы хоть где-то завладеть мячом, Головину в такой расстановке порой приходилось играть чуть ли не в центральном круге.

В итоге самый опасный момент матча монегаски создали только тогда, когда тоже остались вдесятером после совершенно ненужного удаления Пеле. Самюэль Грансир загрузил в штрафную, и Фалькао не хватило каких-то сантиметров, чтобы переправить мяч в сетку. Самое печальное для «Монако», что этот момент был единственным по-настоящему голевым за все 90 минут матча.