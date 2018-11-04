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02:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Барса» спаслась за три минуты! Очередная победа Вальверде

Сине-гранатовые с большим трудом обыграли на выезде «Райо Вальекано» (3:2).

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Источник: Спорт-Экспресс

Сине-гранатовый парадокс

Еще недавно казалось — у «Барселоны» проблемы. Четыре тура подряд в ла лиге сине-гранатовые не могли добиться победы (+0=3−1), причем из соперников: аутсайдеры («Жирона», «Леганес») и не хватающие в этом сезоне с неба звезд команды второго эшелона («Атлетик», «Валенсия»). Зато оба последних матча с сильнейшими противниками — «Севильей» и «Реалом» — принесли каталонцам две победы с общим счетом 9:3. Парадокс.

Статистика

Гостевая встреча с «Райо Вальекано» была отличной возможностью продолжить победный шаг: последние пять визитов на «Кампо де Вальекас» закончились для каталонцев пятью победами (разность мячей 23:1), а в общем и целом мадридский клуб уже 16 лет не может взять верх над сине-гранатовыми. Статистика говорила не в пользу хозяев. Что могла сказать игра?

Классическая основа

Эрнесто Вальверде доверился той же основе, что вышла неделю назад на домашнее класико и вдребезги разнесла «Реал» (5:1). На первые 10 минут гости заперли «Райо» в его штрафной — счет открыл герой встречи со «сливочными», сделавший хет-трик Суарес: Ракитич сделал длинный заброс на Альбу, тот вложил мяч в ногу уругвайцу, и он не промахнулся. Тот же Суарес под занавес первого тайма мог забить второй гостевой мяч, но с линии штрафной попал в штангу.

Ответ «Райо»

За пять минут до этого хозяева сравняли счет. Короткий отрезок, когда «Райо» перехватил инициативу, закончился быстрой атакой, Посо подхватил мяч на линии штрафной и точно пробил в угол — мяч влетел в ворота от штанги.

Хозяева проложили давить и в дебюте второго тайма устроили с «Барсой» размен опасными ударами: де Томас пробил низом в касание (Тер Штеген отбил мяч ногой), Рафинья щечкой пробил в дальний угол (не попал). Сразу после этого каталонский бразилец уступил место на поле Дембеле.

Удачная замена

Француз не успел особо помочь «Барсе» — на 57-й минуте хозяева вышли вперед: Альваро Гарсия, только что появившийся на поле, вовремя оказался на дальней штанге, чтобы первым успеть к отскоку. «Райо» повел 2:1 и стало ясно, что впереди полчаса бодрого и яркого футбола.

Три минуты славы

На поле появились Видаль и Мунир — Вальверде отказывался так просто отдавать эту игру. Но до 87-й минуты шла равная борьба с эпизодическими перевесами хозяев, пока не сработала спортивная злость Дембеле — француз, которого пока что пытается перевоспитать главный тренер каталонцев, воспользовался своим шансом и превратил скидку головой Пике в хлесткий удар в дальний угол, под самую штангу. 2:2.

На этом гости не успокоились — 90-я минута, подача Роберто в штрафную «Райо», и носок Суареса, которым он проткнул мяч в сетку хозяйских ворот. За три минуты «Барса» перевернула практически проигранный матч — и продолжила свою победную серию.

Райо Вальекано 2:3
Первый тайм: 1:1
Барселона
3.11.2018, 22:45 основной раунд: 11-й тур Campo de Futbol de Vallecas
Главные тренеры
Мичел Эрнесто Вальверде
Голы
35′ Хосе Посо 22
57′ Ривера Альваро Гарсия 18
9 Луис Суарес (Жорди Альба) 11′
11 Усман Дембеле (Ж. Пике) 87′
9 Луис Суарес (Серхи Роберто) 90′
Составы
89′ Альберто Гарсия 1
Луис Адвинкула 17
Алекс Морено 7
6′ Хорди Амат 16
Адриан Эмбарба 11
Хосе Посо 22
Жаннелли Имбула 12
Санти Комесанья 27
71′ Алехандро Гальвес 23
90+2′ Эмилиано Веласкес 20
57′ Оскар Трехо 8
Ривера Альваро Гарсия 18
49′ 65′ Гомес Рауль де Томас 9
Алекс Алегрия 15
1 Марк-Андре тер Штеген
20 Серхи Роберто
18 Жорди Альба 70′
3 Жерар Пике
15 Клеман Лангле 17′
4 Иван Ракитич
5 Серхио Бускетс
9 Луис Суарес
8 Артур 67′
22 Артуро Видаль
12 Рафинья 52′
11 Усман Дембеле
7 Филиппе Коутинью 67′
19 Мунир Эль-Хаддади
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 9
5 Удары в створ 5
3 Угловые 1
23 Фолы 11
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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