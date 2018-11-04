«Барса» спаслась за три минуты! Очередная победа Вальверде

Источник: Спорт-Экспресс

Сине-гранатовый парадокс

Еще недавно казалось — у «Барселоны» проблемы. Четыре тура подряд в ла лиге сине-гранатовые не могли добиться победы (+0=3−1), причем из соперников: аутсайдеры («Жирона», «Леганес») и не хватающие в этом сезоне с неба звезд команды второго эшелона («Атлетик», «Валенсия»). Зато оба последних матча с сильнейшими противниками — «Севильей» и «Реалом» — принесли каталонцам две победы с общим счетом 9:3. Парадокс.

Статистика

Гостевая встреча с «Райо Вальекано» была отличной возможностью продолжить победный шаг: последние пять визитов на «Кампо де Вальекас» закончились для каталонцев пятью победами (разность мячей 23:1), а в общем и целом мадридский клуб уже 16 лет не может взять верх над сине-гранатовыми. Статистика говорила не в пользу хозяев. Что могла сказать игра?

Классическая основа

Эрнесто Вальверде доверился той же основе, что вышла неделю назад на домашнее класико и вдребезги разнесла «Реал» (5:1). На первые 10 минут гости заперли «Райо» в его штрафной — счет открыл герой встречи со «сливочными», сделавший хет-трик Суарес: Ракитич сделал длинный заброс на Альбу, тот вложил мяч в ногу уругвайцу, и он не промахнулся. Тот же Суарес под занавес первого тайма мог забить второй гостевой мяч, но с линии штрафной попал в штангу.

Ответ «Райо»

За пять минут до этого хозяева сравняли счет. Короткий отрезок, когда «Райо» перехватил инициативу, закончился быстрой атакой, Посо подхватил мяч на линии штрафной и точно пробил в угол — мяч влетел в ворота от штанги.

Хозяева проложили давить и в дебюте второго тайма устроили с «Барсой» размен опасными ударами: де Томас пробил низом в касание (Тер Штеген отбил мяч ногой), Рафинья щечкой пробил в дальний угол (не попал). Сразу после этого каталонский бразилец уступил место на поле Дембеле.

Удачная замена

Француз не успел особо помочь «Барсе» — на 57-й минуте хозяева вышли вперед: Альваро Гарсия, только что появившийся на поле, вовремя оказался на дальней штанге, чтобы первым успеть к отскоку. «Райо» повел 2:1 и стало ясно, что впереди полчаса бодрого и яркого футбола.

Три минуты славы

На поле появились Видаль и Мунир — Вальверде отказывался так просто отдавать эту игру. Но до 87-й минуты шла равная борьба с эпизодическими перевесами хозяев, пока не сработала спортивная злость Дембеле — француз, которого пока что пытается перевоспитать главный тренер каталонцев, воспользовался своим шансом и превратил скидку головой Пике в хлесткий удар в дальний угол, под самую штангу. 2:2.