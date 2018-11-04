«Ювентус» показал лучший старт в чемпионате в истории клуба
«Ювентус» в матче 11-го тура серии А обыграл «Кальяри» — 3:1.
«Ювентус» в матче 11-го тура серии А обыграл «Кальяри» — 3:1.
Туринцы набрали 31 очко и лидируют в турнирной таблице серии А.
Этот показатель для «Юве» — лучший в истории. Предыдущее достижение было установлено в сезоне-2005/06, когда туринцы набрали 30 очков в 11 играх.
«Зебры» опережают ближайших преследователей — «Интер» и «Наполи» — на 6 очков.
|Массимилиано Аллегри
|Роландо Маран
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|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|6
|3
|Удары в створ
|2
|5
|Угловые
|4
|10
|Фолы
|15
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Маурицио Мариани (Италия)