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10:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ювентус» показал лучший старт в чемпионате в истории клуба

«Ювентус» в матче 11-го тура серии А обыграл «Кальяри» — 3:1.

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Источник: Reuters

Туринцы набрали 31 очко и лидируют в турнирной таблице серии А.

Этот показатель для «Юве» — лучший в истории. Предыдущее достижение было установлено в сезоне-2005/06, когда туринцы набрали 30 очков в 11 играх.

«Зебры» опережают ближайших преследователей — «Интер» и «Наполи» — на 6 очков.

Ювентус 3:1
Первый тайм: 2:1
Кальяри
3.11.2018, 22:30 основной раунд: 11-й тур Allianz Stadium
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри Роландо Маран
Голы
1′ Пауло Дибала (Р. Бентанкур) 10
38′ Филип Брадарич 6
87′ Хуан Куадрадо (Криштиану Роналду) 16
10 Жоау Педру 36′
Составы
Войчех Щенсны 1
Маттиа Де Шильо 2
Мехди Бенатиа 4
Леонардо Бонуччи 19
Жоау Канселу 20
Родриго Бентанкур 30
Криштиану Роналду 7
Пауло Дибала 10
70′ Миралем Пьянич 5
Алекс Сандру 12
75′ 83′ Блез Матюиди 14
Андреа Барцальи 15
45′ Дуглас Коста 11
Хуан Куадрадо 16
28 Алессио Краньо
19 Фабио Пизакане 63′
23 Лука Чеппителли
33 Дарио Срна
10 Жоау Педру
18 Николо Барелла
29 Лукас Кастро
30 Леонардо Паволетти 49′
6 Филип Брадарич 56′ 32′
8 Лука Чигарини
20 Симоне Падоин 80′
25 Марко Сау
21 Артур Ионицэ 67′
24 Паоло Фараго
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 6
3 Удары в створ 2
5 Угловые 4
10 Фолы 15
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Маурицио Мариани (Италия)
Обозначения
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