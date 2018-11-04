СМИ: Де Хеа и Марсьяль поставили условия «МЮ» по вопросу продления контракта

Источник: Reuters

«Манчестер Юнайтед» продолжает переговоры о продлении контракта с голкипером Давидом де Хеа и полузащитником Антони Марсьялем.

Согласно источнику, оба игрока недовольны сложившейся ситуацией, поскольку хотят получать столько же, сколько и чилийский форвард Алексис Санчес. Отмечается, что на данный момент нападающий получает 400 тысяч фунтов в неделю.

Де Хеа, как пишет источник, хочет получать 300 тысяч фунтов, а Марсьяль согласен на оклад в размере 175 тысяч фунтов в неделю.