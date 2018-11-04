Столичный «Энергетик-БГУ» вышел в высшую лигу футбольного чемпионата Беларуси
4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского клуба «Энергетик-БГУ» вышли в высшую лигу чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского клуба «Энергетик-БГУ» вышли в высшую лигу чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Накануне в гостевом матче предпоследнего тура подопечные Владимира Белявского разгромили микашевичский «Гранит» со счетом 4:0 и стали недосягаемы для преследователей. Представители БГУ в последний раз играли в элите белорусского футбола в 2005 году под названием «Звезда-БГУ».
На прошлой неделе повышение в классе оформила мозырская «Славия», которая спустя год вернулась в высшую лигу чемпионата Беларуси.
Из второй лиги в первую поднимутся брестский «Рух» и минские «Крумкачы». Первую лигу покинут футболисты «Чисти».