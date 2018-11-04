Столичный «Энергетик-БГУ» вышел в высшую лигу футбольного чемпионата Беларуси

Накануне в гостевом матче предпоследнего тура подопечные Владимира Белявского разгромили микашевичский «Гранит» со счетом 4:0 и стали недосягаемы для преследователей. Представители БГУ в последний раз играли в элите белорусского футбола в 2005 году под названием «Звезда-БГУ».