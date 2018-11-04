Дортмундская «Боруссия» оштрафована на 50 тысяч евро
Дортмундская «Боруссия» оштрафована за поведение болельщиков в матче 4-го тура чемпионата Германии против «Хоффенхайма».
Дортмундская «Боруссия» оштрафована за поведение болельщиков в матче 4-го тура чемпионата Германии против «Хоффенхайма».
Фанаты вывесили на трибуне баннер, на котором изображен владелец клуба из Зинсхайма Дитмар Хопп в перекрестье прицела. Болельщики скандировали оскорбительные кричалки в его адрес и продемонстрировали еще один баннер с текстом «Заявление в полицию
Клуб оштрафован на 50 тысяч евро. Дисциплинарный комитет Немецкого футбольного союза также предупредил «Боруссию», что в случае повторения подобных акций со стороны болельщиков
Напомним, что Хопп обратился в полицию после встречи «Боруссии» с «Хоффенхаймом» в мае текущего года. Он был возмущен оскорбительными кричалками болельщиков «шмелей». Отмечается, что он раздумывает над заявлением и после данных баннеров.