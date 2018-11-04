Дортмундская «Боруссия» оштрафована на 50 тысяч евро

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Фанаты вывесили на трибуне баннер, на котором изображен владелец клуба из Зинсхайма Дитмар Хопп в перекрестье прицела. Болельщики скандировали оскорбительные кричалки в его адрес и продемонстрировали еще один баннер с текстом «Заявление в полицию из-за кричалок? Что за дерьмо, сукин сын?».

Клуб оштрафован на 50 тысяч евро. Дисциплинарный комитет Немецкого футбольного союза также предупредил «Боруссию», что в случае повторения подобных акций со стороны болельщиков черно-желтых, им будет запрещено присутствовать на выездных матчах против «Хоффенхайма» до конца сезона-2021/22. Председатель cпортивного суда Ханс Лоренц отметил, что условное наказание является более эффективным, нежели реальные меры.