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11:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дортмундская «Боруссия» оштрафована на 50 тысяч евро

Дортмундская «Боруссия» оштрафована за поведение болельщиков в матче 4-го тура чемпионата Германии против «Хоффенхайма».

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Источник: Reuters

Фанаты вывесили на трибуне баннер, на котором изображен владелец клуба из Зинсхайма Дитмар Хопп в перекрестье прицела. Болельщики скандировали оскорбительные кричалки в его адрес и продемонстрировали еще один баннер с текстом «Заявление в полицию из-за кричалок? Что за дерьмо, сукин сын?».

Клуб оштрафован на 50 тысяч евро. Дисциплинарный комитет Немецкого футбольного союза также предупредил «Боруссию», что в случае повторения подобных акций со стороны болельщиков черно-желтых, им будет запрещено присутствовать на выездных матчах против «Хоффенхайма» до конца сезона-2021/22. Председатель cпортивного суда Ханс Лоренц отметил, что условное наказание является более эффективным, нежели реальные меры.

Напомним, что Хопп обратился в полицию после встречи «Боруссии» с «Хоффенхаймом» в мае текущего года. Он был возмущен оскорбительными кричалками болельщиков «шмелей». Отмечается, что он раздумывает над заявлением и после данных баннеров.

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