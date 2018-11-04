Солари показал лучший дебют в «Реале» за последний 61 год

Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Этот матч стал вторым для «сливочных» под руководством исполняющего обязанности главного тренера клуба Сантьяго Солари. Первым матчем аргентинца стала встреча в рамках 1/16 финала Кубка Испании с «Мелильей» (4:0).

Таким образом, Солари дебютировал в «Реале» с двух побед. Подобный результат не удавался ни одному из тренеров мадридского клуба за 61 год. Последним тренером «Реала», кому покорилась эта планка, был Луис Карнилья, возглавивший команду в 1957 году.