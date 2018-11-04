Текущие события
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник
Сибирь
Футбол. Премьер-лига
14:00
Зенит
Ахмат
Футбол. Зарубежный
14:00
Эйбар
Алавес
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Тюмень2
Нижний Новгород1
Футбол. Первый дивизион
14:30
Тамбов
Балтика
Футбол. Зарубежный
14:30
Лацио
СПАЛ
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чертаново
Зенит-2
Футбол. Первый дивизион
15:00
Авангард К
Спартак-2
Футбол. Зарубежный
15:00
Александрия
Десна
Футбол. Первый дивизион
16:00
Мордовия
Армавир
Футбол. Премьер-лига
16:30
Краснодар
Ростов
Футбол. Первый дивизион
11:00
Томь2
Химки0
Футбол. Первый дивизион
17:00
Сочи
Факел
Футбол. Зарубежный
17:00
Нант
Генгам
Футбол. Зарубежный
17:00
Кьево
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
17:00
Парма
Фрозиноне
Футбол. Зарубежный
17:00
Сампдория
Торино
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М
Фортуна Д
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Сити
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
18:00
Львов
Ворскла
Футбол. Зарубежный
18:15
Вильярреал
Леванте
Футбол. Зарубежный
19:00
Сент-Этьен
Анже
Футбол. Зарубежный
19:00
Челси
Кристал Пэлас
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Урал
Футбол. Зарубежный
20:00
Майнц
Вердер
Футбол. Зарубежный
20:00
Болонья
Аталанта
Футбол. Зарубежный
20:30
Черноморец Од
Заря Лг
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал Сосьедад
Севилья
Футбол. Зарубежный
20:30
Уэска
Хетафе
Футбол. Первый дивизион
07:00
СКА-Хабаровск2
Краснодар-22
Футбол. Первый дивизион
07:00
Луч1
Ротор0
Футбол. Зарубежный
22:30
Удинезе
Милан
Футбол. Зарубежный
22:45
Бетис
Сельта
Футбол. Зарубежный
23:00
Монпелье
Марсель
Все события
Фоторепортажи
18Уроки Брагина внуку Билялетдинова
13«Арсенал» и «Ливерпуль» сыграли вничью в Лондоне
12:31 (мск), источник: Vesti.kz

«Акжайык» в рекордный раз вылетает из премьер-лиги

Уральский «Акжайык» за тур до окончания чемпионата Казахстана покидает премьер-лигу. Для клуба это шестое понижение в классе в чемпионатах страны, сообщает KazFootball.kz.

Наверх

«Акжайык» из КПЛ (высшей лиши) вылетал в 1994, 1998, 2004, 2010, 2013 и 2018 годах.

По пять «вылетов» имеют кызылординский «Кайсар», талдыкорганский «Жетысу» и кокшетауский «Окжетпес».

По три раза высший дивизион покидали «Экибастуз», актауский «Каспий» и «Тараз».

Больше всех покидали премьер-лигу:
1. «Акжайык» — 6 вылетов;
2−4. «Кайсар» — 5;
2−4. «Жетысу» — 5;
2−4. «Окжетпес» — 5;
5−7. «Экибастуз» — 3;
5−7. «Каспий» — 3;
5−7. «Тараз» — 3.

Акжайык
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Геннадий Головкин ответил на предложение подраться с Нурмагомедовым и МакГрегором
Эмери остановил Клоппа. Это 14-й матч «Арсенала» без поражений
Русский оторвался в хоккейной столице мира. День Василевского
Загитова победила без блеска. Что дальше?
Четыре гола, три удаления и драка с тренерами. Ад в Турции
У Овечкина отходняк. Чемпионы проиграли три раза за неделю
«Зенит» принимает «Ахмат» в матче РПЛ (трансляция)
«Ювентус» показал лучший старт в чемпионате в истории клуба
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь