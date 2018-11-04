«Акжайык» в рекордный раз вылетает из премьер-лиги
Уральский «Акжайык» за тур до окончания чемпионата Казахстана покидает
Уральский «Акжайык» за тур до окончания чемпионата Казахстана покидает
«Акжайык» из КПЛ (высшей лиши) вылетал в 1994, 1998, 2004, 2010, 2013 и 2018 годах.
По пять «вылетов» имеют кызылординский «Кайсар», талдыкорганский «Жетысу» и кокшетауский «Окжетпес».
По три раза высший дивизион покидали «Экибастуз», актауский «Каспий» и «Тараз».
Больше всех покидали премьер-лигу:
1. «Акжайык» — 6 вылетов;
2−4. «Кайсар» — 5;
2−4. «Жетысу» — 5;
2−4. «Окжетпес» — 5;
5−7. «Экибастуз» — 3;
5−7. «Каспий» — 3;
5−7. «Тараз» — 3.