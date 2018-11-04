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13:00 (мск), источник: Sputnik.by

Футболисты БАТЭ могут стать 15-кратными чемпионами Беларуси

МИНСК, 4 ноя — Sputnik. Четыре матча сегодня пройдут в чемпионате Беларуси по футболу, в одном из них БАТЭ может оформить очередное чемпионство.

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Источник: РИА "Новости"

Первыми в воскресенье сразятся «Слуцк» и «Торпедо» (Минск). Клубы выйдут на поле в два часа дня.

В 16:00 могилевский «Днепр» сыграет с «Торпедо-БелАЗ» из Жодино.

Борисовское БАТЭ встретится с гродненским «Неманом» в 18:00, затем минский «Луч» сыграет с солигорским «Шахтером». Начало матча — в 19:45.

Для завоевания 15-го по счету и 13-го подряд чемпионского титула БАТЭ достаточно сыграть с «Неманом» вничью. В активе борисовского клуба в данный момент 66 очков после 26 игр. Ближайший преследователь — «Шахтер» — может похвастаться 54 баллами.

В минувшую субботу минское «Динамо» победило на выезде «Витебск» (1:0) и лишило команду Сергея Ясинского места в тройке лидеров.

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