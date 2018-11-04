Тренер «Ривер Плейт» дисквалифицирован на четыре матча и пропустит финал Кубка Либертадорес

Как сообщает AFP, такие санкции применены к 42-летнему специалисту за то, что он нарушил условия предыдущей дисквалификации. В полуфинале Кубка Либертадорес Галлардо, который был отстранен, вошел в раздевалку команды в перерыве встречи с «Гремиу», которую аргентинский клуб выиграл со счетом 2:1, выйдя в финал. «Гремиу» подал апелляцию, требуя присудить «Ривер Плейт» поражение со счетом 0:3, но дисциплинарный комитет применил санкции только к Галлардо.