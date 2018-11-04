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12:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тренер «Ривер Плейт» дисквалифицирован на четыре матча и пропустит финал Кубка Либертадорес

Главный тренер «Ривер Плейт» Марсело Галлардо дисквалифицирован на четыре матча Кубка Либертадорес и оштрафован на 50 тысяч долларов.

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Как сообщает AFP, такие санкции применены к 42-летнему специалисту за то, что он нарушил условия предыдущей дисквалификации. В полуфинале Кубка Либертадорес Галлардо, который был отстранен, вошел в раздевалку команды в перерыве встречи с «Гремиу», которую аргентинский клуб выиграл со счетом 2:1, выйдя в финал. «Гремиу» подал апелляцию, требуя присудить «Ривер Плейт» поражение со счетом 0:3, но дисциплинарный комитет применил санкции только к Галлардо.

Таким образом, тренер не сможет присутствовать в финальных матчах Кубка Либертадорес с «Бока Хуниорс», которые состоятся 10 и 24 ноября.

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