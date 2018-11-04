«Интер» избежал наказания от УЕФА за махинации с трансфером Шакири
Миланский «Интер» находился под угрозой санкций со стороны УЕФА за нарушение правил финансового
Миланский «Интер» находился под угрозой санкций со стороны УЕФА за нарушение правил финансового
Зимой 2015 года нападающий Шердан Шакири перешёл из «Баварии» в «Интер». На тот момент итальянский клуб испытывал проблемы с финансовым
В данном пункте было указано три условия. Согласно первому пункту, итальянцы были обязаны выкупить Шакири за € 15 млн, если нападающий примет участие хотя бы в одном официальном или товарищеском матче в период с 1 июля по 31 декабря. Во втором условии сообщалось, что в случае, если Шакири так и не примет участия ни в одной из игр по причине травмы или дисквалификации, «Интер» также выплатит вышеуказанную сумму. Согласно третьему условию, «Бавария» также получала деньги от «Интера» в случае, если к 31 декабря миланский клуб не находился в зоне вылета из Серии А, даже при условии отсутствия игровой практики у Шакири.
Уже в августе 2015 «Интер» продал швейцарского футболиста в «Сток Сити» за € 14,5 млн.