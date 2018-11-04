«Интер» избежал наказания от УЕФА за махинации с трансфером Шакири

Зимой 2015 года нападающий Шердан Шакири перешёл из «Баварии» в «Интер». На тот момент итальянский клуб испытывал проблемы с финансовым фэйр-плей и не мог купить швейцарского игрока, поэтому сделка между командами была оформлена как бесплатная аренда с обязательным выкупом игрока при определённых условиях.

В данном пункте было указано три условия. Согласно первому пункту, итальянцы были обязаны выкупить Шакири за € 15 млн, если нападающий примет участие хотя бы в одном официальном или товарищеском матче в период с 1 июля по 31 декабря. Во втором условии сообщалось, что в случае, если Шакири так и не примет участия ни в одной из игр по причине травмы или дисквалификации, «Интер» также выплатит вышеуказанную сумму. Согласно третьему условию, «Бавария» также получала деньги от «Интера» в случае, если к 31 декабря миланский клуб не находился в зоне вылета из Серии А, даже при условии отсутствия игровой практики у Шакири.