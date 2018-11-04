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13«Арсенал» и «Ливерпуль» сыграли вничью в Лондоне
12:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Моуринью провёл 900-й матч в своей тренерской карьере

В матче 11-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Борнмут» со счётом 2:1.

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Источник: Reuters

Этот матч стал 900-м в тренерской карьере наставника манкунианцев Жозе Моуринью. В них он одержал 586 побед и потерпел 131 поражение. Ещё 183 матча завершились вничью.

За свою карьеру 55-летний Моуринью тренировал «Бенфику», «Лейрию», «Порту», «Челси», «Интер», «Реал» и вновь «Челси». Самыми значительными трофеями в его карьере являются победы в Лиге чемпионов с «Порту» и «Интером». Кроме того он трижды становился чемпионом Англии с «Челси», побеждал в чемпионате Испании с «Реалом», а также дважды приводил «Интер» к титулу чемпиона Италии.

Впрочем, нынешний сезон пока складывается для него не очень удачно. После семи туров «МЮ», набрав 20 очков, занимает лишь седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Борнмут 1:2
Первый тайм: 1:1
Манчестер Юнайтед
3.11.2018, 15:30 основной раунд: 11-й тур Vitality Stadium (Dean Court)
Главные тренеры
Эдди Хоуи Жозе Моуринью
Голы
11′ Каллум Уилсон (Дж. Станислас) 13
11 Антони Марсьяль (А. Санчес) 35′
10 Маркус Рэшфорд 90+2′
Составы
Асмир Бегович 27
Саймон Фрэнсис 2
Стив Кук 3
Натан Аке 5
83′ Адам Смит 15
58′ Джефферсон Лерма 8
Дэвид Брукс 20
64′ Каллум Уилсон 13
68′ Льюис Кук 16
Дэн Гослинг 4
63′ 90′ Джуниор Станислас 19
Эндрю Сермен 6
74′ Райан Фрэйзер 24
Джордон Айб 10
1 Давид де Хеа
2 Виктор Линделеф
12 Крис Смоллинг
23 Люк Шоу 54′
6 Поль Погба
18 Эшли Янг 82′
31 Неманья Матич
11 Антони Марсьяль
8 Хуан Мануэль Мата 56′
21 Андер Агуэра Эррера
17 Фред 56′
10 Маркус Рэшфорд 90+3′
7 Алексис Санчес 78′
14 Джесси Лингард
Статистика
4 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 18
7 Удары в створ 8
9 Угловые 5
12 Фолы 12
0 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Пол Тирни (Англия)
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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