Моуринью провёл 900-й матч в своей тренерской карьере

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Этот матч стал 900-м в тренерской карьере наставника манкунианцев Жозе Моуринью. В них он одержал 586 побед и потерпел 131 поражение. Ещё 183 матча завершились вничью.

За свою карьеру 55-летний Моуринью тренировал «Бенфику», «Лейрию», «Порту», «Челси», «Интер», «Реал» и вновь «Челси». Самыми значительными трофеями в его карьере являются победы в Лиге чемпионов с «Порту» и «Интером». Кроме того он трижды становился чемпионом Англии с «Челси», побеждал в чемпионате Испании с «Реалом», а также дважды приводил «Интер» к титулу чемпиона Италии.