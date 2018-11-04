Слуцкий перепутал слова «suck» и «sack», Голландия в восторге
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий во
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий во
Отвечая на вопрос корреспондента об интересе со стороны «Спортинга», российский тренер, владеющий английским языком, поначалу смутил журналиста.
— Вы точно не уйдете туда?
— Да. Только, может быть, если владелец или руководство пососут мне… в этой ситуации, да, я уйду.
— Простите?
— Если владелец пососет, тогда конечно!
— Ааа, если уволит!
— Да.
Видео с интервью уже взорвало голландские соцсети.