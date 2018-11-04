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12:52 (мск), источник: Sport24

Четыре гола, три удаления и массовая драка с тренерами. Очередной ад в Турции, который вы пропустили

Нойштедтер тоже поучаствовал, а Вальбуэна забил.

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11-й тур турецкой Суперлиги открывало стамбульское дерби: «Галатасарай» принимал «Фенербахче». После часа игры «Галатасарай» уверенно выигрывал со счетом 2:0. Но голы Матье Вальбуэна (с пенальти) и Жаилсона на 66-й и 72-й минутах позволили «Фенербахче» отыграться. Итоговый счет — 2:2.

Самое интересное произошло сразу после финального свистка. Нападающий «Фенербахче» Роберто Сольдадо и полузащитник «Галатасарая» Юнес Бельханда что-то не поделили в центральном круге.

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Их локальный конфликт перерос в массовую драку, в которой приняли участие и все футболисты, и представители тренерских штабов обеих команд. На поле даже выскочили несколько болельщиков.

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Автору последнего гола Жаилсону пришлось спасаться бегством.

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Погоню за бразильцем устроил помощник главного тренера «Галатасарая» Хасан Шаш. На другом игроке «Фенера» он испробовал прием, который несколько недель назад принес Хабибу Нурмагомедову победу над Конором Макгрегором.

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Шеф Хасана Фатих Терим тоже поучаствовал: он оскорбил главного арбитра матча. За это коучу хозяев светит до семи матчей вне тренерской скамейки.

Это ты сделал игру такой. Останешься или ты, или я.
Что Фатих Терим якобы сказал судье матча Фирату Айдюнюсу

В результате потасовки красные карточки получили Папа Алиун Ндиайе у «Галатасарая», а также Сольдадо и Жаилсон у «Фенербахче». Бельханда отделался желтой.

Скорее всего, уже в понедельник руководство Суперлиги применит санкции и к другим представителям клубов. Удаленные игроки могут получить от пяти до десяти матчей бана. Шашу, вероятно, грозит самое жесткое наказание среди всех участников потасовки — от шести до восьми матчей дисквалификации.

Защитник сборной России Роман Нойштедтер отыграл весь матч (в паре с Мартином Шкртэлом) и мимо драки тоже не прошел.

Остается лишь порадоваться тому, что на стамбульских дерби запрещены гостевые сектора. В противном случае потасовка могла бы произойти и на трибунах «Тюрк Телеком Арены».

«Галатасарай» идет на втором месте чемпионата Турции («Истанбул» — в четырех очках впереди), а «Фенербахче» с десятью очками близок к зоне вылета. 28 ноября «Галатасарай» приедет в гости к «Локомотиву» в Лиге чемпионов.

«Галатасарай» — «Фенербахче» — 2:2

Голы: Донк, 31 — 1:0, Линнес 49, 2:0, Вальбуэна, с пенальти, 66 — 2:1, Жаилсон, 72 — 2:2.

«Галатасарай»: Муслера, Линнес, Кабак, Азиз, Байрам, Бельханда, Донк, Ндиайе (Майкон, 88), Оньекуру (Фегули, 86), Гюмюш, Родригеш (Инан, 74).

«Фенербахче»: Текин, Исла, Нойштедтер, Шкртел, Калдырым, Жаилсон, Элмаз, Айю, Бензия (Потук, 46), Вальбуэна (Сольдадо, 78), Фрай (Рейес, 90).

Удаления: Ндиайе, 90, Жаилсон, 90, Сольдадо, 90.

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