УЕФА 12 ноября проведет заседание по нарушению финансового fair-play «Миланом»

Напомним, что «Милан» был исключен из еврокубков по решению УЕФА, однако подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне и смог принять участие в Лиге Европы в нынешнем сезоне. Однако УЕФА не закрыл дело. Предполагается, что «Милан» будет оштрафован, а новому руководству клуба предстоит разработать с УЕФА план по нормализации финансовой политики.