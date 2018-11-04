Ибрагимович не может договориться с «Миланом» по срокам контракта
«Милан» продолжает вести переговоры о переходе шведского нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича, сообщает Football Italia.
«Милан» продолжает вести переговоры о переходе шведского нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича, сообщает Football Italia.
По данным источника, итальянский клуб предлагает футболисту контракт на шесть месяцев с возможностью продления ещё на сезон. Но это не устраивает форварда, так как он хочет получить гарантированное соглашение на полтора года.
Напомним, что Ибрагимович ранее выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год, провёл за клуб 85 матчей и стал автором 56 забитых мячей.
В нынешнем сезоне 37-летний форвард сыграл 27 матчей за «Лос-Анджелес Гэлакси» в чемпионате МЛС, забил 22 гола, а также отдал семь результативных передач. Впрочем, его усилия не помогли команде пробиться в