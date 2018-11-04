Источник: Месси считает, что Рафинья, Роберто и Дембеле тянут «Барселону» вниз
Форвард «Барселоны» Лионель Месси крайне недоволен игрой трех футболистов команды, сообщают испанские СМИ.
Форвард «Барселоны» Лионель Месси крайне недоволен игрой трех футболистов команды, сообщают испанские СМИ.
Это защитник Серхи Роберто, полузащитник Рафинья Алькантара и нападающий Усман Дембеле.
По данным Don Balon, аргентинец высказал свое недовольство главному тренеру команды Эрнесто Вальверде. Он считает, что эти игроки выступают ниже необходимого уровня и тянут команду вниз.
В текущем сезоне 31-летний форвард провел 12 матчей за «Барсу» и забил 12 мячей при шести голевых передачах. Последние матчи он пропустил