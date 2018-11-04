Определился участник стыковых матчей за право играть в казахстанской премьер-лиге в 2019 году
Шымкентский «Кыран» стал бронзовым призером первой лиги и участником стыковых матчей за право играть в казахстанской
Шымкентский «Кыран» стал бронзовым призером первой лиги и участником стыковых матчей за право играть в казахстанской
Перед 33-м туром на третье место претендовали два клуба: «Кыран» со счетом 2:0 дома победил «Шахтер-Булат», а «Алтай» из
В других играх 33-го тура «Жетысу Б» разгромил «Экибастуз» — 3:0, «Маахтарал» обыграл «Кайрат А» — 3:1, «Окжетпес» забил шесть голов «Актобе-Жасу» — 6:1, а «Тараз» сыграл вничью с «Каспием» — 0:0.
С 74 очками чемпионом первой лиги стал «Окжетпес». Серебряные медали с 67 баллами завоевал «Тараз». Бронзовым призером с 67 очками стал «Кыран».
В следующем сезоне «Окжетпес» и «Тараз» сыграют в КПЛ, откуда уже официально вылетел «Акжайык». В стыковых матчах 16 и 20 ноября против десятой команды КПЛ сыграет «Кыран» — за тур до финиша на этой позиции находится «Иртыш», который никогда не вылетал из высшего дивизиона.
Отметим, что «Кыран» в 2014 году был близок к попаданию в КПЛ, но в стыковом матче после ничьи 1:1 проиграл в серии пенальти «Таразу».