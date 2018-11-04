Во время матча второго дивизиона Нидерландов на поле выбежала голая женщина

Встреча команд была прервана из-за появления на поле обнажённой женщины. Как сообщает издание, ни один из мужчин-стюардов не посмел остановить девушку. Она пробежала через всё поле, держа в руках флаг, а затем ушла в сторону трибун. После матча футболисты «Ринсбургс Бойс» отмечали, что появление обнажённой девушки на поле было единственным повод улыбнуться во время игры.