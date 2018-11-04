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15:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Во время матча второго дивизиона Нидерландов на поле выбежала голая женщина

Во время матча второго дивизиона Нидерландов между клубами «Ринсбургс Бойс» и АФК произошёл курьёзный инцидент, сообщает AD.

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Встреча команд была прервана из-за появления на поле обнажённой женщины. Как сообщает издание, ни один из мужчин-стюардов не посмел остановить девушку. Она пробежала через всё поле, держа в руках флаг, а затем ушла в сторону трибун. После матча футболисты «Ринсбургс Бойс» отмечали, что появление обнажённой девушки на поле было единственным повод улыбнуться во время игры.

Напомним, встреча команд завершилась со счётом 6:2 в пользу амстердамского клуба. АФК после 11 туров имеет в активе 25 очков и возглавляет турнирную таблицу второго дивизиона Нидерландов. «Ринсбургс Бойс» (19) — на 7-м месте.

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