Во время матча второго дивизиона Нидерландов на поле выбежала голая женщина
Во время матча второго дивизиона Нидерландов между клубами «Ринсбургс Бойс» и АФК произошёл курьёзный инцидент, сообщает AD.
Во время матча второго дивизиона Нидерландов между клубами «Ринсбургс Бойс» и АФК произошёл курьёзный инцидент, сообщает AD.
Встреча команд была прервана
Напомним, встреча команд завершилась со счётом 6:2 в пользу амстердамского клуба. АФК после 11 туров имеет в активе 25 очков и возглавляет турнирную таблицу второго дивизиона Нидерландов. «Ринсбургс Бойс» (19) — на 7-м месте.