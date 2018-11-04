Скандал в европейском футболе. Кто собирает компромат на Инфантино?

Источник: Спорт-Экспресс

Пять лет назад Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ввел финансовый фэйр-плей — набор правил, призванных улучшить ситуацию в современном континентальном футболе. Эти принципы касаются сферы управления бюджетами тех клубов, которые претендуют на участие в соревнованиях под эгидой УЕФА. Ключевой причиной, побудившей руководителей европейского футбола ввести подобные ограничения в сезоне-2013/14, стал приток огромного количества денег из США и арабских стран: американские миллиардеры и ближневосточные шейхи инвестировали значительные суммы в некоторые клубы Европы.

Сущность правил финансового фэйр-плей такова:

1. Дефицит платежного баланса клуба в период с 2011 по 2013 год мог составлять всего 45 миллионов евро, а в последующие три года — 30 миллионов евро.

2. Спонсорские контракты клубов, подписанные с компаниями-владельцами, не должны искажать конкуренцию за счет переоценки: искусственно завышенные спонсорские сделки могут существенно увеличивать клубные доходы, отраженные в итоговом балансе, а следовательно, позволить тратить больше денег на приобретение дорогих игроков.

УЕФА потратил месяцы на исследование финансового поведения девяти клубов, подозреваемых в нарушении правил фэйр-плей. В их число входили «ПСЖ» и «Манчестер Сити» — клубы, которые взорвали европейский футбол благодаря притоку денег из Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии. Им грозило самое суровое наказание — отстранение от Лиги чемпионов, однако этого не произошло. В середине мая «ПСЖ» и «Манчестер Сити» достигли мирового соглашения с УЕФА.

Почему эти клубы не были наказаны? Какую роль в этом деле сыграл Джанни Инфантино — экс-генеральный секретарь УЕФА, а ныне президент Международной федерации футбола (ФИФА)? Ответ — в расследовании немецкого журнала Der Spiegel, опиравшегося на данные сайта Football Leaks.

Махинации «ПСЖ»

Регулированием правил финансового фэйр-плей занимается одно из подразделений УЕФА — Орган по контролю за клубными финансами (CFCB). Он состоит из двух палат:

1. Следственной: возбуждает дело против клуба и предлагает наказания за серьезные нарушения (в то же время может достичь мирового соглашения с клубом);.

2. Судебной: выносит окончательный вердикт и налагает штрафные санкции.

В июле 2013 года следственная палата впервые попросила «ПСЖ» предоставить финансовую отчетность для проверки. В ходе нее выяснилось следующее: «ПСЖ», владельцем которого является холдинг Qatar Sports Investments, заключил соглашение с Управлением Катара по туризму, которое предполагало получение клубом ежегодного дохода в размере 215 миллионов евро в течение пяти лет. В обмен на это парижане должны были участвовать в рекламных мероприятиях ближневосточного государства.

Таким образом, Катар предоставлял «ПСЖ» деньги на приобретение новых футболистов, а клуб был призван помочь этой стране стать крупным игроком в спортивном мире и улучшить ее имидж в преддверии чемпионата мира-2022.

Следственная палата направила аудиторов компании Deloitte в штаб-квартиру «ПСЖ», где они в течение трех дней изучали финансовые отчеты. Итог проверки стал неутешительным — спонсорское соглашение с Управлением Катара по туризму признали переоцененным и ангажированным. Настоящая стоимость контракта должна была составить всего 2,78 миллиона евро в год.

«ПСЖ» был обвинен нарушении правил финансового фэйр-плей, а следственная палата решила передать дело в суд. Однако этого не произошло: документ, содержавший претензии и доказательства, так и не вышел за пределы штаб-квартиры УЕФА в швейцарском Ньоне.

С февраля 2014 года «ПСЖ» вел конфиденциальные переговоры с генеральным секретарем УЕФА Джанни Инфантино. 27 февраля в Ньоне состоялось секретное совещание, на котором присутствовали президент красно-синих Нассер Аль-Хелаифи, исполнительный директор Жан-Клод Блан, тогдашний глава УЕФА Мишель Платини и Инфантино. Разговор проходил в напряженной обстановке: Хелаифи и Блан требовали от функционеров разрешения ситуации без привлечения аналитиков. Платини и Инфантино согласились сотрудничать.

В ходе последующих переговоров адвокаты УЕФА неоднократно снабжали «ПСЖ» конфиденциальными документами из следственной палаты, а также предлагали клубу самостоятельно выработать предложение по решению проблемы с фэйр-плей.

19 апреля 2014 года стороны провели секретное совещание, на котором договорились о деталях мирового соглашения. Согласно нему контракт «ПСЖ» с Управлением Катара по туризму сократился до 100 миллионов евро в год. Данная цифра оказалась в 30 раз больше, чем «справедливая стоимость», рассчитанная независимыми аудиторами. «ПСЖ» победил.

Происки «Сити»

«Манчестер Сити» также столкнулся с проблемами, связанными с нарушением фэйр-плей: с 2009 по 2011 год клуб потратил 451 миллион евро на трансферы.

В январе 2014 года УЕФА отправил в Манчестер аудиторов из компании PwC. Результаты проверки оказались катастрофическими: клуб получил 84 процента «других коммерческих доходов» от спонсоров из Саудовской Аравии. Кроме того, «горожане» скрыли от УЕФА расходы в размере 35 миллионов евро.

Адвокаты манчестерского клуба пытались возражать: «Отчет PwC содержит серьезные недостатки, а также неправильным образом интерпретирует правила финансового фэйр-плей», — говорилось в ответе. Аудиторы же отказались пересматривать результаты своей работы.

В середине марта исполнительный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано провел переговоры с Инфантино. Он заявил, что клуб будет бороться с УЕФА на всех юридических фронтах в том случае, если не будет достигнуто «разумное урегулирование». «Горожане» ожидали всего лишь предупредительного сигнала, но никак не конкретных действий.

В ночь на второе мая 2014 года Инфантино отправил электронное письмо президенту «Манчестер Сити» Хальдуну Аль-Мубараку. Оно начиналось с фразы «извините за мой поздний ответ». Речь шла о возможном отстранении «горожан» от Лиги чемпионов. Инфантино набросал несколько предложений о том, как манчестерский клуб может выйти из сложившейся ситуации через ее урегулирование с помощью УЕФА.

Вот цитата из этого письма:

«Вы поймете, что иногда я выбирал формулировки, которые только “выглядели” более “сильными”. Пожалуйста, прочитайте документ именно в этом духе. Я хотел бы поблагодарить вас за доверие. Вы знаете, что можете мне доверять. Оставайтесь позитивными».

16 мая Сориано подписал мировое соглашение: «Манчестер Сити» был оштрафован всего лишь на 20 миллионов евро.

В последующие годы «ПСЖ» и «Манчестер Сити» потратили более миллиарда евро на приобретение игроков.

Реакция

После публикации расследования в Der Spiegel, все его фигуранты выступили с официальными заявлениями, в которых опровергали выводы, сделанные журналистами.

— Всегда сложно изменять ситуацию, двигаться вперед и объединять людей для того, чтобы сделать что-то лучше, — сказал Джанни Инфантино в заявлении, опубликованном на официальном сайте ФИФА. — Мы осуществляем решительные реформы, поэтому мне всегда было ясно, что я столкнусь с серьезным сопротивлением. Особенно со стороны тех, кто больше не может бесстыдно получать прибыль от той системы, к которой когда-то был причастен. Но именно поэтому я и был избран. Для меня всегда будет существовать только одна задача: улучшать и развивать футбол во всем мире. И сегодня я еще больше полон решимости и дальше содействовать ее выполнению.

— Мы не будем давать никаких комментариев относительно материалов, которые могли похитить путем взлома из City Football Group, а также украсть у персонала нашего клуба и связанных с ним людей, — говорится в заявлении «Сити» для Sky Sports. — Нам понятно, что все это является организованной попыткой подорвать репутацию клуба.