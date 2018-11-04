Скандал в европейском футболе. Кто собирает компромат на Инфантино?
Football Leaks — о нарушениях правил финансового
Football Leaks — о нарушениях правил финансового
Пять лет назад Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ввел финансовый
Сущность правил финансового
1. Дефицит платежного баланса клуба в период с 2011 по 2013 год мог составлять всего 45 миллионов евро, а в последующие три года — 30 миллионов евро.
2. Спонсорские контракты клубов, подписанные с
УЕФА потратил месяцы на исследование финансового поведения девяти клубов, подозреваемых в нарушении правил
Почему эти клубы не были наказаны? Какую роль в этом деле сыграл Джанни Инфантино —
Регулированием правил финансового
1. Следственной: возбуждает дело против клуба и предлагает наказания за серьезные нарушения (в то же время может достичь мирового соглашения с клубом);.
2. Судебной: выносит окончательный вердикт и налагает штрафные санкции.
В июле 2013 года следственная палата впервые попросила «ПСЖ» предоставить финансовую отчетность для проверки. В ходе нее выяснилось следующее: «ПСЖ», владельцем которого является холдинг Qatar Sports Investments, заключил соглашение с Управлением Катара по туризму, которое предполагало получение клубом ежегодного дохода в размере 215 миллионов евро в течение пяти лет. В обмен на это парижане должны были участвовать в рекламных мероприятиях ближневосточного государства.
Таким образом, Катар предоставлял «ПСЖ» деньги на приобретение новых футболистов, а клуб был призван помочь этой стране стать крупным игроком в спортивном мире и улучшить ее имидж в преддверии чемпионата мира-2022.
Следственная палата направила аудиторов компании Deloitte в
«ПСЖ» был обвинен нарушении правил финансового
С февраля 2014 года «ПСЖ» вел конфиденциальные переговоры с генеральным секретарем УЕФА Джанни Инфантино. 27 февраля в Ньоне состоялось секретное совещание, на котором присутствовали президент
В ходе последующих переговоров адвокаты УЕФА неоднократно снабжали «ПСЖ» конфиденциальными документами из следственной палаты, а также предлагали клубу самостоятельно выработать предложение по решению проблемы с
19 апреля 2014 года стороны провели секретное совещание, на котором договорились о деталях мирового соглашения. Согласно нему контракт «ПСЖ» с Управлением Катара по туризму сократился до 100 миллионов евро в год. Данная цифра оказалась в 30 раз больше, чем «справедливая стоимость», рассчитанная независимыми аудиторами. «ПСЖ» победил.
«Манчестер Сити» также столкнулся с проблемами, связанными с нарушением фэйр-плей: с 2009 по 2011 год клуб потратил 451 миллион евро на трансферы.
В январе 2014 года УЕФА отправил в Манчестер аудиторов из компании PwC. Результаты проверки оказались катастрофическими: клуб получил 84 процента «других коммерческих доходов» от спонсоров из Саудовской Аравии. Кроме того, «горожане» скрыли от УЕФА расходы в размере 35 миллионов евро.
Адвокаты манчестерского клуба пытались возражать: «Отчет PwC содержит серьезные недостатки, а также неправильным образом интерпретирует правила финансового фэйр-плей», — говорилось в ответе. Аудиторы же отказались пересматривать результаты своей работы.
В середине марта исполнительный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано провел переговоры с Инфантино. Он заявил, что клуб будет бороться с УЕФА на всех юридических фронтах в том случае, если не будет достигнуто «разумное урегулирование». «Горожане» ожидали всего лишь предупредительного сигнала, но никак не конкретных действий.
В ночь на второе мая 2014 года Инфантино отправил электронное письмо президенту «Манчестер Сити» Хальдуну
Вот цитата из этого письма:
«Вы поймете, что иногда я выбирал формулировки, которые только “выглядели” более “сильными”. Пожалуйста, прочитайте документ именно в этом духе. Я хотел бы поблагодарить вас за доверие. Вы знаете, что можете мне доверять. Оставайтесь позитивными».
16 мая Сориано подписал мировое соглашение: «Манчестер Сити» был оштрафован всего лишь на 20 миллионов евро.
В последующие годы «ПСЖ» и «Манчестер Сити» потратили более миллиарда евро на приобретение игроков.
После публикации расследования в Der Spiegel, все его фигуранты выступили с официальными заявлениями, в которых опровергали выводы, сделанные журналистами.
— Всегда сложно изменять ситуацию, двигаться вперед и объединять людей для того, чтобы сделать
— Мы не будем давать никаких комментариев относительно материалов, которые могли похитить путем взлома из City Football Group, а также украсть у персонала нашего клуба и связанных с ним людей, — говорится в заявлении «Сити» для Sky Sports. — Нам понятно, что все это является организованной попыткой подорвать репутацию клуба.
— «ПСЖ» всегда действовал в соответствии с законами и нормами, принятыми всеми спортивными институтами, — сообщается в заявлении парижского клуба, которое приводит ESPN. — Мы всегда строго соблюдали общепринятые законы и правила, поэтому отрицаем появившиеся утверждения. С момента появления финансового