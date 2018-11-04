Дубль Иммобиле помог «Лацио» разгромить СПАЛ

Встреча состоялась на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась победой хозяев с разгромным счётом 4:1.

Голами в составе римской команды отметились полузащитники Данило Катальди, Марко Пароло и нападающий Чиро Иммобиле, оформивший дубль в этой встрече. Единственный гол за СПАЛ на свой счёт записал форвард Мирко Антенуччи, забивший на 28-й минуте игры.

«Лацио» набрал 21 очко и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. СПАЛ (12) располагается на 15-м месте в таблице. В следующем туре римская команда сыграет на выезде с «Сассуоло» 11 ноября, а СПАЛ на день раньше примет на домашнем стадионе «Кальяри».