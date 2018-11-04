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16:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Дубль Иммобиле помог «Лацио» разгромить СПАЛ

В матче одиннадцатого тура итальянской Серии А римский «Лацио» принимал СПАЛ.

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Встреча состоялась на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась победой хозяев с разгромным счётом 4:1.

Голами в составе римской команды отметились полузащитники Данило Катальди, Марко Пароло и нападающий Чиро Иммобиле, оформивший дубль в этой встрече. Единственный гол за СПАЛ на свой счёт записал форвард Мирко Антенуччи, забивший на 28-й минуте игры.

«Лацио» набрал 21 очко и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. СПАЛ (12) располагается на 15-м месте в таблице. В следующем туре римская команда сыграет на выезде с «Сассуоло» 11 ноября, а СПАЛ на день раньше примет на домашнем стадионе «Кальяри».

Лацио 4:1
Первый тайм: 2:1
СПАЛ
4.11.2018, 14:30 основной раунд: 11-й тур Olimpico
Главные тренеры
Симоне Индзаги Леонардо Семпличи
Голы
26′ Чиро Иммобиле (Д. Катальди) 17
35′ Чиро Иммобиле (Ф. Кайседо) 17
59′ Данило Катальди 32
70′ Марко Пароло 16
7 Мирко Антенуччи (М. Лаццари) 28′
Составы
Томас Стракоша 1
Патрисио Габаррон 4
Фортуна дос Сантос Уоллас 13
Штефан Раду 26
19′ Франческо Ачерби 33
Марко Пароло 16
Данило Катальди 32
Чиро Иммобиле 17
63′ Сенад Лулич 19
Джордан Лукаку 5
74′ Сергей Милинкович-Савич 21
Валон Бериша 7
60′ Фелипе Кайседо 20
Карлос Хоакин Корреа 11
32 Ваня Милинкович-Савич
23 Франческо Викари
27 Диас да Силва дал Белу Фелипе 69′
6 Симоне Миссироли
16 Мирко Вальдифиори
29 Мануэль Лаццари
33 Филиппо Коста
7 Мирко Антенуччи
14 Кевин Бонифаци 46′
4 Тиагу Ционек 76′
25 Эвертон Луиз 81′ 57′
24 Лоренцо Дикманн
37 Андреа Петанья 69′
43 Альберто Палоски
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
22 Удары (всего) 9
10 Удары в створ 3
8 Угловые 4
7 Фолы 8
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Марко Гвида (Италия)
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