«Рига» впервые в истории стала чемпионом Латвии
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Футболисты «Риги» победили «Валмиеру» в матче 27-го тура чемпионата Латвии и впервые в истории выиграли национальное первенство.
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Футболисты «Риги» победили «Валмиеру» в матче 27-го тура чемпионата Латвии и впервые в истории выиграли национальное первенство.
Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Валмиере, закончилась со счетом 2:0. На 24-й минуте гол с пенальти забил Дарко Лемайич, а на 43-й минуте отличился Фелипе Брисола. Российский полузащитник «Риги» Иван Енин вышел в стартовом составе и провел все 90 минут.
В другой встрече игрового дня «Вентспилс» победил РФШ со счетом 2:1. За тур до окончания чемпионата Латвии «Рига» лидирует в турнирной таблице с 63 очками, «Вентспилс» поднялся на второе место (57), РФШ опустился на третью строчку (55).
«Рига», основанная в 2015 году и возглавляемая
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