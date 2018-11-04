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17:58 (мск), источник: Р-Спорт

«Рига» впервые в истории стала чемпионом Латвии

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Футболисты «Риги» победили «Валмиеру» в матче 27-го тура чемпионата Латвии и впервые в истории выиграли национальное первенство.

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Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Валмиере, закончилась со счетом 2:0. На 24-й минуте гол с пенальти забил Дарко Лемайич, а на 43-й минуте отличился Фелипе Брисола. Российский полузащитник «Риги» Иван Енин вышел в стартовом составе и провел все 90 минут.

В другой встрече игрового дня «Вентспилс» победил РФШ со счетом 2:1. За тур до окончания чемпионата Латвии «Рига» лидирует в турнирной таблице с 63 очками, «Вентспилс» поднялся на второе место (57), РФШ опустился на третью строчку (55).

«Рига», основанная в 2015 году и возглавляемая экс-футболистом бременского «Вердера» и сборной Украины Виктором Скрипником, впервые в истории стала чемпионом Латвии. 24 октября клуб стал обладателем Кубка Латвии.

Ранее генеральный директор «Риги» Александр Пронин заявил РИА Новости, что клуб отпустит Скрипника в команду Российской премьер-лиги в том случае, если рижане станут чемпионами.

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