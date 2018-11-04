Жодинское «Торпедо» отправило в ворота «Днепра» три безответных мяча, Горбачик оформил дубль
Жодинское «Торпедо» на выезде уверенно победило «Днепр» в матче 27-го тура чемпионата страны — 3:0. У гостей дублем отметился Валерий Горбачик.
Жодинское «Торпедо» на выезде уверенно победило «Днепр» в матче 27-го тура чемпионата страны — 3:0. У гостей дублем отметился Валерий Горбачик.
ДНЕПР —
МОГИЛЕВ. 4 ноября. Стадион «Спартак». 16.00.
Судьи — С. Стецурин, С. Косовец (оба — Брест), Д. Жук (Минск).
ДНЕПР: Березин — Федосов (Курзенев, 53), Шепелев, Деркач, Чмыриков, Барсуков, Бордуков, Павлов (к) (Краснов, 85), Демидович (Гречихо, 58), Концевой, Подстрелов.
Запасные: Высоцкий, Вшивцев, Калинин, Ловгач.
ТОРПЕДО-БЕЛАЗ: Бушма — Олехнович (Алексиевич, 68), Котляров, Хачатурян (к), Левицкий, Климович (Юсов, 36), Щербо, Павловец, Концевой, Горбачик, Мышенко (По, 46).
Запасные: Плотников, Аффи, Салугин, Бабичев.
ГОЛЫ: 0:1 — Горбачик (21). 0:2 — Климович (30). 0:3 — Горбачик (55).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Гречихо (79).