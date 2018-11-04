Агуэро забил 150-й гол за «Манчестер Сити» в английской премьер-лиге
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Аргентинский форвард Серхио Агуэро забил 150-й гол за «Манчестер Сити» в чемпионате Англии по футболу.
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Аргентинский форвард Серхио Агуэро забил 150-й гол за «Манчестер Сити» в чемпионате Англии по футболу.
Агуэро в воскресенье отличился на 12-й минуте матча
Ранее 150 мячей за один клуб в чемпионате Англии забивали только Уэйн Руни за «Манчестер Юнайтед» и Тьерри Анри за «Арсенал».