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18:50 (мск), источник: Р-Спорт

Агуэро забил 150-й гол за «Манчестер Сити» в английской премьер-лиге

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Аргентинский форвард Серхио Агуэро забил 150-й гол за «Манчестер Сити» в чемпионате Англии по футболу.

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Источник: AP 2018

Агуэро в воскресенье отличился на 12-й минуте матча премьер-лиги с «Саутгемптоном» и сделал счет 2:0. Для аргентинца этот гол стал 150-м в чемпионате за «Манчестер Сити», за который он выступает с 2011 года.

Ранее 150 мячей за один клуб в чемпионате Англии забивали только Уэйн Руни за «Манчестер Юнайтед» и Тьерри Анри за «Арсенал».

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