Агуэро забил 150-й гол за «Манчестер Сити» в английской премьер-лиге

Агуэро в воскресенье отличился на 12-й минуте матча премьер-лиги с «Саутгемптоном» и сделал счет 2:0. Для аргентинца этот гол стал 150-м в чемпионате за «Манчестер Сити», за который он выступает с 2011 года.