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20:44 (мск), источник: Р-Спорт

«Стандард» перед игрой ЛЕ с «Краснодаром» уступил «Антверпену» в чемпионате Бельгии

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. «Стандард» на своем поле проиграл «Антверпену» в матче 14-го тура чемпионата Бельгии по футболу.

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Воскресная игра в Льеже завершилась победой «Антверпена» со счетом 2:0.

«Стандард» является соперником «Краснодара» по групповому этапу Лиги Европы. В первом матче группы J, который прошел 25 октября в Бельгии, «Стандард» выиграл со счетом 2:1. Ответная игра состоится в Краснодаре 8 ноября.

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