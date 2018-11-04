«Стандард» перед игрой ЛЕ с «Краснодаром» уступил «Антверпену» в чемпионате Бельгии
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. «Стандард» на своем поле проиграл «Антверпену» в матче 14-го тура чемпионата Бельгии по футболу.
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. «Стандард» на своем поле проиграл «Антверпену» в матче 14-го тура чемпионата Бельгии по футболу.
Воскресная игра в Льеже завершилась победой «Антверпена» со счетом 2:0.
«Стандард» является соперником «Краснодара» по групповому этапу Лиги Европы. В первом матче группы J, который прошел 25 октября в Бельгии, «Стандард» выиграл со счетом 2:1. Ответная игра состоится в Краснодаре 8 ноября.