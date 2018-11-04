Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Черноморец Од
Заря Лг
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал Сосьедад
Севилья
Футбол. Зарубежный
20:30
Уэска
Хетафе
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Майнц0
Вердер0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Болонья1
Аталанта0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сент-Этьен2
Анже2
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Челси1
Кристал Пэлас1
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Спартак0
Урал1
Футбол. Зарубежный
18:15
Вильярреал1
Леванте1
Футбол. Зарубежный
22:30
Удинезе
Милан
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Сити6
Саутгемптон1
Футбол. Зарубежный
18:00
Львов0
Ворскла2
Футбол. Зарубежный
22:45
Бетис
Сельта
Футбол. Зарубежный
23:00
Монпелье
Марсель
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М3
Фортуна Д0
Футбол. Первый дивизион
17:00
Сочи0
Факел2
Футбол. Зарубежный
17:00
Нант5
Генгам0
Футбол. Зарубежный
17:00
Кьево0
Сассуоло2
Футбол. Зарубежный
17:00
Парма0
Фрозиноне0
Футбол. Зарубежный
17:00
Сампдория1
Торино4
Футбол. Премьер-лига
16:30
Краснодар2
Ростов2
Футбол. Первый дивизион
16:00
Мордовия2
Армавир1
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чертаново4
Зенит-20
Футбол. Первый дивизион
15:00
Авангард К3
Спартак-22
Футбол. Зарубежный
15:00
Александрия1
Десна1
Футбол. Первый дивизион
14:30
Тамбов2
Балтика0
Футбол. Зарубежный
14:30
Лацио4
СПАЛ1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник2
Сибирь1
Футбол. Премьер-лига
14:00
Зенит1
Ахмат0
Футбол. Зарубежный
14:00
Эйбар2
Алавес1
Футбол. Первый дивизион
12:00
Тюмень2
Нижний Новгород1
Футбол. Первый дивизион
11:00
Томь2
Химки0
Футбол. Первый дивизион
07:00
СКА-Хабаровск2
Краснодар-22
Футбол. Первый дивизион
07:00
Луч1
Ротор0
Все события
Фоторепортажи
8Посвящение «Лестера», победа «Реал Мадрида» и другие события выходных
19Первая победа Рианчо в «Спартаке»: что дальше?
19:55 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты БАТЭ в 15-й раз стали чемпионами Беларуси

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ в 15-й раз стали чемпионами Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В домашнем матче 27-го тура подопечные Алексея Баги победили гродненский «Неман» 1:0 и стали недосягаемы для преследователей.

Читайте также
Минское «Динамо» одолело в гостях «Витебск» и поднялось на 3-е место в таблице футбольного чемпионата Беларуси

В других сегодняшних встречах побед добились гости — минское «Торпедо» было сильнее «Слуцка» — 3:1, жодинское «Торпедо-БелАЗ» разгромило в Могилеве местный «Днепр» со счетом 3:0.

Позже солигорский «Шахтер» сыграет на выезде против столичного «Луча».

Результаты других встреч 27-го тура: «Минск» — «Городея» — 0:4, «Витебск» — «Динамо» (Минск) — 0:1, «Динамо» (Брест) — «Ислочь» (Минский район) — 3:1.

Положение в лидирующей группе: БАТЭ — 69 очков (27 матчей), «Шахтер» — 54 (26), «Динамо» (Минск) — 54 (27), «Витебск» — 53 (27), «Торпедо-БелАЗ» — 50 (27), «Динамо» (Брест) — 48 (27).

БАТЭ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Неман
НовостиМатчиСоставСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Звезда шоу Голос умерла от рака
The Beatles выпустили новый клип
Маркизио сделал «Зенит» чемпионом первого круга
«Краснодар» и «Ростов» сыграли один из ярких матчей тура в РПЛ
Месси вошел в заявку «Барселоны» на матч ЛЧ с «Интером»
Четыре гола, три удаления и драка с тренерами. Ад в Турции
ФК «Манчестер Сити» разгромил «Саутгемптон» в чемпионате Англии
ЦСКА одержал пятую подряд победу в КХЛ
Дзюба отказался общаться с журналистами
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь