Футболисты БАТЭ в 15-й раз стали чемпионами Беларуси
4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ в 15-й раз стали чемпионами Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ в 15-й раз стали чемпионами Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В домашнем матче 27-го тура подопечные Алексея Баги победили гродненский «Неман» 1:0 и стали недосягаемы для преследователей.
В других сегодняшних встречах побед добились гости — минское «Торпедо» было сильнее «Слуцка» — 3:1, жодинское «Торпедо-БелАЗ» разгромило в Могилеве местный «Днепр» со счетом 3:0.
Позже солигорский «Шахтер» сыграет на выезде против столичного «Луча».
Результаты других встреч 27-го тура: «Минск» — «Городея» — 0:4, «Витебск» — «Динамо» (Минск) — 0:1, «Динамо» (Брест) — «Ислочь» (Минский район) — 3:1.
Положение в лидирующей группе: БАТЭ — 69 очков (27 матчей), «Шахтер» — 54 (26), «Динамо» (Минск) — 54 (27), «Витебск» — 53 (27), «Торпедо-БелАЗ» — 50 (27), «Динамо» (Брест) — 48 (27).