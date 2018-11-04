Футболисты БАТЭ в 15-й раз стали чемпионами Беларуси

Источник: РИА "Новости"

В домашнем матче 27-го тура подопечные Алексея Баги победили гродненский «Неман» 1:0 и стали недосягаемы для преследователей.

В других сегодняшних встречах побед добились гости — минское «Торпедо» было сильнее «Слуцка» — 3:1, жодинское «Торпедо-БелАЗ» разгромило в Могилеве местный «Днепр» со счетом 3:0.

Позже солигорский «Шахтер» сыграет на выезде против столичного «Луча».

Результаты других встреч 27-го тура: «Минск» — «Городея» — 0:4, «Витебск» — «Динамо» (Минск) — 0:1, «Динамо» (Брест) — «Ислочь» (Минский район) — 3:1.