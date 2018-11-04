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20:06 (мск), источник: Р-Спорт

«Манчестер Сити» разгромил «Саутгемптон» в чемпионате Англии

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Футболисты «Манчестер Сити» одержали крупную победу над «Саутгемптоном» в матче 11-го тура чемпионата Англии.

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Источник: AP 2018

Встреча, прошедшая в Манчестере, завершилась со счетом 6:1. Голы у победителей забили Серхио Агуэро (12-я минута), для которого этот мяч стал 150-м в премьер-лиге, Давид Сильва (18), Рахим Стерлинг (45+2, 67) и Лерой Сане (90+1). Автогол забил игрок гостей Уэсли Худт (6). В составе «Саутгемптона» с пенальти отличился Дэнни Ингз (30).

«Манчестер Сити» набрал 29 очков и лидирует в чемпионате Англии, «Саутгемптон» с 7 баллами идет 16-м.

Манчестер Сити 6:1
Первый тайм: 4:1
Саутгемптон
4.11.2018, 18:00 основной раунд: 11-й тур Etihad Stadium (City of Manchester)
Главные тренеры
Хосеп Гвардьола Марк Хьюз
Голы
6′ Уэсли Худт 6
12′ Серхио Агуэро (Р. Стерлинг) 10
18′ Давид Сильва (Л. Сане) 21
45+2′ Рахим Стерлинг (С. Агуэро) 7
67′ Рахим Стерлинг (С. Агуэро) 7
90+1′ Лерой Сане (Р. Стерлинг) 19
9 Дэнни Ингс 30′
Составы
Эдерсон 31
Кайл Уокер 2
Эмерик Ляпорт 14
Бенжамен Менди 22
Рахим Стерлинг 7
38′ Серхио Агуэро 10
Лерой Сане 19
Бернарду Силва 20
68′ Джон Стоунс 5
Венсан Компани 4
72′ Давид Сильва 21
Фил Фоден 47
79′ Фернандинью 25
Фабиан Делф 18
1 Алекс Маккарти
2 Седрик Суариш
5 Джек Стивенс
6 Уэсли Худт
21 Райан Бертранд
18 Марио Лемина
23 Пьер-Эмиль Хейбьерг
7 Шейн Лонг
16 Джеймс Уорд-Проуз 73′ 10′
11 Мохамед Эль-Юнусси
9 Дэнни Ингс 82′
17 Стюарт Армстронг
22 Натан Редмонд 73′
61 Майкл Обафеми
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 12
8 Удары в створ 6
4 Угловые 4
14 Фолы 9
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Ли Мэйсон (Англия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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