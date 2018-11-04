«Манчестер Сити» разгромил «Саутгемптон» в чемпионате Англии
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Футболисты «Манчестер Сити» одержали крупную победу над «Саутгемптоном» в матче 11-го тура чемпионата Англии.
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Футболисты «Манчестер Сити» одержали крупную победу над «Саутгемптоном» в матче 11-го тура чемпионата Англии.
Встреча, прошедшая в Манчестере, завершилась со счетом 6:1. Голы у победителей забили Серхио Агуэро (12-я минута), для которого этот мяч стал 150-м в
«Манчестер Сити» набрал 29 очков и лидирует в чемпионате Англии, «Саутгемптон» с 7 баллами идет 16-м.
|Манчестер Сити
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6:1
Первый тайм: 4:1
|Саутгемптон
|Хосеп Гвардьола
|Марк Хьюз
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|18
|Удары (всего)
|12
|8
|Удары в створ
|6
|4
|Угловые
|4
|14
|Фолы
|9
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Ли Мэйсон (Англия)