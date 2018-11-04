«Манчестер Сити» разгромил «Саутгемптон» в чемпионате Англии

Встреча, прошедшая в Манчестере, завершилась со счетом 6:1. Голы у победителей забили Серхио Агуэро (12-я минута), для которого этот мяч стал 150-м в премьер-лиге, Давид Сильва (18), Рахим Стерлинг (45+2, 67) и Лерой Сане (90+1). Автогол забил игрок гостей Уэсли Худт (6). В составе «Саутгемптона» с пенальти отличился Дэнни Ингз (30).