Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Черноморец Од0
Заря Лг1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Реал Сосьедад0
Севилья0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Уэска1
Хетафе0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Майнц2
Вердер1
Футбол. Зарубежный
22:30
Удинезе
Милан
Футбол. Зарубежный
22:45
Бетис
Сельта
Футбол. Зарубежный
23:00
Монпелье
Марсель
Футбол. Зарубежный
20:00
Болонья1
Аталанта2
Футбол. Зарубежный
19:00
Сент-Этьен4
Анже3
Футбол. Зарубежный
19:00
Челси3
Кристал Пэлас1
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак1
Урал2
Футбол. Зарубежный
18:15
Вильярреал1
Леванте1
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Сити6
Саутгемптон1
Футбол. Зарубежный
18:00
Львов0
Ворскла2
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М3
Фортуна Д0
Футбол. Первый дивизион
17:00
Сочи0
Факел2
Футбол. Зарубежный
17:00
Нант5
Генгам0
Футбол. Зарубежный
17:00
Кьево0
Сассуоло2
Футбол. Зарубежный
17:00
Парма0
Фрозиноне0
Футбол. Зарубежный
17:00
Сампдория1
Торино4
Футбол. Премьер-лига
16:30
Краснодар2
Ростов2
Футбол. Первый дивизион
16:00
Мордовия2
Армавир1
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чертаново4
Зенит-20
Футбол. Первый дивизион
15:00
Авангард К3
Спартак-22
Футбол. Зарубежный
15:00
Александрия1
Десна1
Футбол. Первый дивизион
14:30
Тамбов2
Балтика0
Футбол. Зарубежный
14:30
Лацио4
СПАЛ1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник2
Сибирь1
Футбол. Премьер-лига
14:00
Зенит1
Ахмат0
Футбол. Зарубежный
14:00
Эйбар2
Алавес1
Футбол. Первый дивизион
12:00
Тюмень2
Нижний Новгород1
Футбол. Первый дивизион
11:00
Томь2
Химки0
Все события
Фоторепортажи
22«Палыч — моя жизнь», кошмар в Черкизове и выход для Аленичева
19Первая победа Рианчо в «Спартаке»: что дальше?
20:14 (мск), источник: Прессбол

Алексей Бага о слезах после победы в чемпионате: Думаю, все понимают, почему

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага не смог сдержать слезы после завоевания командой очередного чемпионства.

Наверх
Источник: Reuters

Победа есть победа. Их много не бывает. Всех поздравляю.

Читайте также
Футболисты БАТЭ в 15-й раз стали чемпионами Беларуси

Похоже, у вас смешанные чувства.

Я думаю, все понимают, почему.

Для вас это первое чемпионство, вам пришлось принимать команду по ходу сезона…

Ситуация неординарная, волноваться было некогда, надо было впрягаться в работу. Большие задачи, многие ребята ездили в сборную, наложились травмы. Так что было сложно.

БАТЭ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 БАТЭ стал 15-кратным чемпионом Беларуси. Как это было — в 27 предложениях
Четыре признака, что минское "Динамо" возглавит Андрей Сидоренко
Рианчо впервые проиграл со «Спартаком». Дома и под свист трибун
«Краснодар» и «Ростов» сыграли один из ярких матчей тура в РПЛ
Впервые за 10 лет: россиянин выиграл «Мастерс»
Маркизио сделал «Зенит» чемпионом первого круга
ФК «Манчестер Сити» разгромил «Саутгемптон» в чемпионате Англии
ЦСКА одержал пятую подряд победу в КХЛ (видео)
Дзюба отказался общаться с журналистами
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь