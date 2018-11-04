Алексей Бага о слезах после победы в чемпионате: Думаю, все понимают, почему

Источник: Reuters

Победа есть победа. Их много не бывает. Всех поздравляю.

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Похоже, у вас смешанные чувства.

Я думаю, все понимают, почему.

Для вас это первое чемпионство, вам пришлось принимать команду по ходу сезона…