Алексей Бага о слезах после победы в чемпионате: Думаю, все понимают, почему
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага не смог сдержать слезы после завоевания командой очередного чемпионства.
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага не смог сдержать слезы после завоевания командой очередного чемпионства.
Победа есть победа. Их много не бывает. Всех поздравляю.
Похоже, у вас смешанные чувства.
Я думаю, все понимают, почему.
Для вас это первое чемпионство, вам пришлось принимать команду по ходу сезона…
Ситуация неординарная, волноваться было некогда, надо было впрягаться в работу. Большие задачи, многие ребята ездили в сборную, наложились травмы. Так что было сложно.