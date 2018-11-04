Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Монпелье0
Марсель0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бетис1
Сельта0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Удинезе0
Милан0
Футбол. Зарубежный
20:30
Черноморец Од0
Заря Лг3
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал Сосьедад0
Севилья0
Футбол. Зарубежный
20:30
Уэска1
Хетафе1
Футбол. Зарубежный
20:00
Майнц2
Вердер1
Футбол. Зарубежный
20:00
Болонья1
Аталанта2
Футбол. Зарубежный
19:00
Сент-Этьен4
Анже3
Футбол. Зарубежный
19:00
Челси3
Кристал Пэлас1
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак1
Урал2
Футбол. Зарубежный
18:15
Вильярреал1
Леванте1
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Сити6
Саутгемптон1
Футбол. Зарубежный
18:00
Львов0
Ворскла2
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М3
Фортуна Д0
Футбол. Первый дивизион
17:00
Сочи0
Факел2
Футбол. Зарубежный
17:00
Нант5
Генгам0
Футбол. Зарубежный
17:00
Кьево0
Сассуоло2
Футбол. Зарубежный
17:00
Парма0
Фрозиноне0
Футбол. Зарубежный
17:00
Сампдория1
Торино4
Футбол. Премьер-лига
16:30
Краснодар2
Ростов2
Футбол. Первый дивизион
16:00
Мордовия2
Армавир1
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чертаново4
Зенит-20
Футбол. Первый дивизион
15:00
Авангард К3
Спартак-22
Футбол. Зарубежный
15:00
Александрия1
Десна1
Футбол. Первый дивизион
14:30
Тамбов2
Балтика0
Футбол. Зарубежный
14:30
Лацио4
СПАЛ1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник2
Сибирь1
Футбол. Премьер-лига
14:00
Зенит1
Ахмат0
Футбол. Зарубежный
14:00
Эйбар2
Алавес1
Футбол. Первый дивизион
12:00
Тюмень2
Нижний Новгород1
Футбол. Первый дивизион
11:00
Томь2
Химки0
Все события
Фоторепортажи
10«Салават Юлаев» в овертайме уступил «Динамо»
15«Динамо» — ЦСКА: в Химках без голов
21:49 (мск), источник: Р-Спорт

«Боруссия» из Менхенгладбаха победила «Фортуну» в 10-м туре чемпионата Германии

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. «Боруссия» (Менхенгладбах) на своем поле победила «Фортуну» из Дюссельдорфа в 10-м туре чемпионата Германии по футболу.

Наверх

Матч, состоявшийся в воскресенье в Менхенгладбахе, завершился победой хозяев поля со счетом 3:0. Дубль сделал Торган Азар (48-я и 82-я минуты), первый мяч бельгиец забил с пенальти. Еще один гол на счету Йонаса Хофманна (67).

Следующий матч в чемпионате «Боруссия» проведет 10 ноября на выезде против «Вердера». «Фортуна» в этот же день примет «Герту».

Боруссия М 3:0
Первый тайм: 0:0
Фортуна Д
4.11.2018, 17:30 основной раунд: 10-й тур Stadion im Borussia-Park
Главные тренеры
Дитер Хеккинг Фридхельм Функель
Голы
48′ Торган Азар 10
67′ Йонас Хофманн (Ф. Нойхаус) 23
82′ Торган Азар (А. Плеа) 10
Составы
Янн Зоммер 1
Михаэль Ланг 3
Оскар Вендт 17
Маттиас Гинтер 28
Тобиас Штробль 5
Флориан Нойхаус 32
Торган Азар 10
59′ Алассан Плеа 14
45′ Нико Эльведи 30
Тони Янчке 24
85′ Йонас Хофманн 23
Ларс Штиндль 13
64′ Каэтану де Араужу Раффаэл 11
Фабиан Джонсон 19
1 Михаэль Ренсинг
5 Каан Айхан 47′
23 Нико Гиссельманн
32 Робин Бормут
39 Жан Циммер
6 Альфредо Моралес
25 Маттиас Циммерманн
20 Доди Лукебакио 45′
28 Роувен Хеннингс
33 Такаси Усами 78′
19 Давор Ловрен
10 Марвин Дукш 66′
11 Кенан Караман
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
21 Удары (всего) 13
7 Удары в створ 6
11 Угловые 4
18 Фолы 10
Судьи
Главный судья Феликс Брих (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Боруссия М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Фортуна Д
НовостиМатчиСоставСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Медведева, Загитова или Туктамышева: Плющенко оценил, кто сильнее
Пять причин пойти на футбол от Вики Лопыревой
Рианчо впервые проиграл со «Спартаком». Дома и под свист трибун
«Краснодар» и «Ростов» сыграли один из ярких матчей тура в РПЛ
Впервые за 10 лет: россиянин выиграл «Мастерс»
Маркизио сделал «Зенит» чемпионом первого круга
ФК «Манчестер Сити» разгромил «Саутгемптон» в чемпионате Англии
ЦСКА одержал пятую подряд победу в КХЛ (видео)
Дзюба отказался общаться с журналистами
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь