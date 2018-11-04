«Боруссия» из Менхенгладбаха победила «Фортуну» в 10-м туре чемпионата Германии
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. «Боруссия» (Менхенгладбах) на своем поле победила «Фортуну» из Дюссельдорфа в 10-м туре чемпионата Германии по футболу.
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. «Боруссия» (Менхенгладбах) на своем поле победила «Фортуну» из Дюссельдорфа в 10-м туре чемпионата Германии по футболу.
Матч, состоявшийся в воскресенье в Менхенгладбахе, завершился победой хозяев поля со счетом 3:0. Дубль сделал Торган Азар (48-я и 82-я минуты), первый мяч бельгиец забил с пенальти. Еще один гол на счету Йонаса Хофманна (67).
Следующий матч в чемпионате «Боруссия» проведет 10 ноября на выезде против «Вердера». «Фортуна» в этот же день примет «Герту».
|Боруссия М
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3:0
Первый тайм: 0:0
|Фортуна Д
|Дитер Хеккинг
|Фридхельм Функель
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|21
|Удары (всего)
|13
|7
|Удары в створ
|6
|11
|Угловые
|4
|18
|Фолы
|10
|Главный судья
|Феликс Брих (Германия)