«Боруссия» из Менхенгладбаха победила «Фортуну» в 10-м туре чемпионата Германии

Матч, состоявшийся в воскресенье в Менхенгладбахе, завершился победой хозяев поля со счетом 3:0. Дубль сделал Торган Азар (48-я и 82-я минуты), первый мяч бельгиец забил с пенальти. Еще один гол на счету Йонаса Хофманна (67).