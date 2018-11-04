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21:56 (мск), источник: Р-Спорт

«Вильярреал» сыграл вничью с «Леванте» в чемпионате Испании

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Соперник московского «Спартака» в Лиге Европы «Вильярреал» дома сыграл вничью с «Леванте» в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 1:1. На 77-й минуте собственные ворота поразил игрок хозяев Рамиро Фунес Мори. Сравнял счет в компенсированное ко второму тайму время Альфонсо Педраса.

Первый матч между «Спартаком» и «Вильярреалом» в группе G Лиги Европы прошел в Москве 4 октября и завершился вничью со счетом 3:3. Вторая встреча между соперниками пройдет в Вильярреале 13 декабря.

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Вильярреал 1:1
Первый тайм: 0:0
Леванте
4.11.2018, 18:15 основной раунд: 11-й тур Estadio de la Ceramica
Главные тренеры
Хавьер Кальеха Лопес Пако
Голы
90+3′ Альфонсо Педраса (Н. Сансоне) 16
4 Рамиро Фунес Мори 77′
Составы
Андрес Серхио Асенхо 1
90+4′ Соберон Альваро Гонсалес 3
Рамиро Фунес Мори 4
Мигелон 15
39′ Сантьяго Касерес 5
Пабло Форнальс 8
Самуэль Чиквуэзе 30
Карл Токо-Экамби 17
30′ 81′ Коста Хорда Хауме 11
Никола Сансоне 10
75′ Мануэль Тригерос 14
Альфонсо Педраса 16
65′ Херард Морено 7
Санти Касорла 19
13 Паредес Ойер Оласабаль
3 Тоньо
4 Робер Пьер
6 Хосе Мануэль Чема
15 Серхио Постиго
10 Энис Барди 78′
11 Хосе Луис Моралес
23 Давид Ремесейро Хасон 31′
16 Рубен Рочина 72′ 37′
8 Саньин Прцич
24 Хосе Кампанья 85′
5 Шейк Дукуре
9 Марти Сальвадор Рохер 61′
2 Борха Майораль
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
23 Удары (всего) 13
4 Удары в створ 2
5 Угловые 5
14 Фолы 10
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Карлос дель Серро Гранде (Испания)
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