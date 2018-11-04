«Вильярреал» сыграл вничью с «Леванте» в чемпионате Испании

Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 1:1. На 77-й минуте собственные ворота поразил игрок хозяев Рамиро Фунес Мори. Сравнял счет в компенсированное ко второму тайму время Альфонсо Педраса.

Первый матч между «Спартаком» и «Вильярреалом» в группе G Лиги Европы прошел в Москве 4 октября и завершился вничью со счетом 3:3. Вторая встреча между соперниками пройдет в Вильярреале 13 декабря.