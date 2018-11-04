«Вильярреал» сыграл вничью с «Леванте» в чемпионате Испании
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Соперник московского «Спартака» в Лиге Европы «Вильярреал» дома сыграл вничью с «Леванте» в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу.
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Соперник московского «Спартака» в Лиге Европы «Вильярреал» дома сыграл вничью с «Леванте» в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 1:1. На 77-й минуте собственные ворота поразил игрок хозяев Рамиро Фунес Мори. Сравнял счет в компенсированное ко второму тайму время Альфонсо Педраса.
Первый матч между «Спартаком» и «Вильярреалом» в группе G Лиги Европы прошел в Москве 4 октября и завершился вничью со счетом 3:3. Вторая встреча между соперниками пройдет в Вильярреале 13 декабря.
|Вильярреал
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1:1
Первый тайм: 0:0
|Леванте
|Хавьер Кальеха
|Лопес Пако
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|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|23
|Удары (всего)
|13
|4
|Удары в створ
|2
|5
|Угловые
|5
|14
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Карлос дель Серро Гранде (Испания)