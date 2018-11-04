«Челси» победил «Кристал Пэлас» в матче чемпионата Англии
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Футболисты «Челси» обыграли дома «Кристал Пэлас» в матче 11-го тура чемпионата Англии.
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Футболисты «Челси» обыграли дома «Кристал Пэлас» в матче 11-го тура чемпионата Англии.
Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 3:1. Голы у победителей забили Альваро Мората (32-я и 65-я минуты) и Педро (70). У проигравших отличился Андрос Таунсенд (53).
«Челси» с 27 очками занимает второе место в чемпионате Англии, отставая на два балла от «Манчестер Сити». «Кристал Пэлас» (8) идет 14-м.
|Челси
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3:1
Первый тайм: 1:0
|Кристал Пэлас
|Маурицио Сарри
|Рой Ходжсон
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|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|15
|Удары (всего)
|7
|6
|Удары в створ
|2
|4
|Угловые
|2
|6
|Фолы
|13
|6
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Майкл Оливер (Англия)