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22:02 (мск), источник: Р-Спорт

«Челси» победил «Кристал Пэлас» в матче чемпионата Англии

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Футболисты «Челси» обыграли дома «Кристал Пэлас» в матче 11-го тура чемпионата Англии.

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Источник: AP 2018

Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 3:1. Голы у победителей забили Альваро Мората (32-я и 65-я минуты) и Педро (70). У проигравших отличился Андрос Таунсенд (53).

«Челси» с 27 очками занимает второе место в чемпионате Англии, отставая на два балла от «Манчестер Сити». «Кристал Пэлас» (8) идет 14-м.

Челси 3:1
Первый тайм: 1:0
Кристал Пэлас
4.11.2018, 19:00 основной раунд: 11-й тур Stamford Bridge
Главные тренеры
Маурицио Сарри Рой Ходжсон
Голы
32′ Альваро Мората (Р. Педро) 29
65′ Альваро Мората (Э. Азар) 29
70′ Родригес Педро (М. Алонсо) 11
10 Эндрос Таунсенд (Дж. Макартур) 53′
Составы
Кепа Аррисабалага 1
Антонио Рюдигер 2
Маркос Алонсо 3
Сесар Аспиликуэта 28
Давид Луиз 30
Н`Голо Канте 7
Родригес Педро 11
Альваро Мората 29
80′ Жорже Луиз Фреллу Жоржинью 5
Сеск Фабрегас 4
64′ Росс Баркли 8
Матео Ковачич 17
64′ Виллиан 22
Эден Азар 10
13 Уэйн Хеннесси
3 Патрик ван Анхолт
5 Джеймс Томкинс
12 Мамаду Сако
29 Аарон Ван-Биссака
4 Лука Миливоевич 86′
8 Шейку Куяте
10 Эндрос Таунсенд
11 Вильфрид Заа
7 Макс Майер 71′
14 Джордан Айю
18 Джеймс Макартур 80′
15 Джеффри Шлупп
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 7
6 Удары в створ 2
4 Угловые 2
6 Фолы 13
6 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Майкл Оливер (Англия)
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