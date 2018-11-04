Соперник «Зенита» в ЛЕ «Славия» сыграла вничью со «Спартой» в чемпионате Чехии
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Соперник петербургского «Зенита» в Лиге Европы «Славия» сыграла вничью со «Спартой» в пражском дерби в рамках чемпионата Чехии по футболу.
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Соперник петербургского «Зенита» в Лиге Европы «Славия» сыграла вничью со «Спартой» в пражском дерби в рамках чемпионата Чехии по футболу.
Встреча 14-го тура, прошедшая в воскресенье в Праге, завершилась со счетом 2:2. У «Славии» голы забили Онджей Кудела и Томаш Соучек.
Первый матч группы С Лиги Европы между «Зенитом» и «Славией» прошел в