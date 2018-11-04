Соперник «Зенита» в ЛЕ «Славия» сыграла вничью со «Спартой» в чемпионате Чехии

Встреча 14-го тура, прошедшая в воскресенье в Праге, завершилась со счетом 2:2. У «Славии» голы забили Онджей Кудела и Томаш Соучек.

Первый матч группы С Лиги Европы между «Зенитом» и «Славией» прошел в Санкт-Петербурге 4 октября и завершился победой российской команды со счетом 1:0. Ответная встреча пройдет в Праге 13 декабря.