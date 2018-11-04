«Рапид» сыграл вничью с «Альтахом» в матче чемпионата Австрии
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Футболисты венского «Рапида» на выезде сыграли вничью с «Альтахом» в матче 13-го тура чемпионата Австрии.
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Футболисты венского «Рапида» на выезде сыграли вничью с «Альтахом» в матче 13-го тура чемпионата Австрии.
Игра, состоявшаяся в воскресенье в Альтахе, завершилась со счетом 2:2.
«Рапид» является соперником московского «Спартака» по групповому этапу Лиги Европы. Первый матч команд, выступающих в группе G, состоялся 20 сентября в Вене и закончился победой австрийской команды со счетом 2:0. Ответная игра пройдет 29 ноября в Москве.