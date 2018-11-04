Президент футбольного клуба «Венисьё» получил пулевое ранение в драке после матча

Согласно их данным, инцидент произошел близ Лиона в ходе матча между командами департаментского уровня «Венисьё» и «Живор». Во время игры, когда «Венисьё» вел со счетом 2−1, болельщики «Живора» выбежали на поле. Вскоре они были оттеснены оттуда назад на трибуну охраной стадиона. Однако после матча они спровоцировали большую драку на выходе со стадиона и рядом с ним — в ней участвовали три десятка человек.