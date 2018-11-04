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22:10 (мск), источник: ТАСС

Президент футбольного клуба «Венисьё» получил пулевое ранение в драке после матча

ПАРИЖ, 4 ноября. /ТАСС/. Столкновение французских футбольных болельщиков окончилось в воскресенье легким пулевым ранением президента футбольного клуба «Венисьё» Ше Жан Пьерра. Об этом сообщили агентство AFP и газета «Паризьен».

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Согласно их данным, инцидент произошел близ Лиона в ходе матча между командами департаментского уровня «Венисьё» и «Живор». Во время игры, когда «Венисьё» вел со счетом 2−1, болельщики «Живора» выбежали на поле. Вскоре они были оттеснены оттуда назад на трибуну охраной стадиона. Однако после матча они спровоцировали большую драку на выходе со стадиона и рядом с ним — в ней участвовали три десятка человек.

Именно там прозвучал выстрел из мелкокалиберного оружия. Ранение главы футбольного клуба, как сообщается, легкое. Ему немедленно была оказана необходимая медицинская помощь. По данным АФП, удар пули не пробил одежды, но вызвал сильную гематому.

По свидетелям очевидцев, драка между футбольными фанатами была крайне ожесточенной — в ход были пущены обрезки арматуры, бейсбольные биты и ножи. Полиция пресекла беспорядки, но не задержала никого из их участников. По факту драки и ранения человека Управлением безопасности департамента Рона начато расследование.

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