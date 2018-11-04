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22:44 (мск), источник: Sports.kz

Угарное видео, или Как Аршавин по-казахски на базаре конину покупал

Полузащитник алматинского «Кайрата» Андрей Аршавин стал героем забавного видео, снятого российским комментатором Евгением Савиным, сообщает Sports.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Савин на своей странице в Instagram опубликовал трейлер к своей авторской передаче под названием «КраСава». На видео он с Аршавиным пришел на фермерский рынок «Зеленый Базар» в Алматы, чтобы купить килограмм конины — именно эту фразу на казахском языке он говорит продавцам.

«Желты Етры Колча! Ждете? Завтра, пожалуй, лучший мой выпуск “КраСава”. Аршавин на казахском рынке», — анонсировал выпуск Савин.

Напомним, Евгений Савин приехал в Алматы около двух недель назад и даже получил от генерального директора «Кайрата» Алишера Апсалямова именную футболку.

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