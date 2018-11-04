Угарное видео, или Как Аршавин по-казахски на базаре конину покупал

Савин на своей странице в Instagram опубликовал трейлер к своей авторской передаче под названием «КраСава». На видео он с Аршавиным пришел на фермерский рынок «Зеленый Базар» в Алматы, чтобы купить килограмм конины — именно эту фразу на казахском языке он говорит продавцам.