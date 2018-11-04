Угарное видео, или Как Аршавин по-казахски на базаре конину покупал
Полузащитник алматинского «Кайрата» Андрей Аршавин стал героем забавного видео, снятого российским комментатором Евгением Савиным, сообщает Sports.kz.
Полузащитник алматинского «Кайрата» Андрей Аршавин стал героем забавного видео, снятого российским комментатором Евгением Савиным, сообщает Sports.kz.
Савин на своей странице в Instagram опубликовал трейлер к своей авторской передаче под названием «КраСава». На видео он с Аршавиным пришел на фермерский рынок «Зеленый Базар» в Алматы, чтобы купить килограмм конины — именно эту фразу на казахском языке он говорит продавцам.
«Желты Етры Колча! Ждете? Завтра, пожалуй, лучший мой выпуск “КраСава”. Аршавин на казахском рынке», — анонсировал выпуск Савин.
Напомним, Евгений Савин приехал в Алматы около двух недель назад и даже получил от генерального директора «Кайрата» Алишера Апсалямова именную футболку.