«Спортинг» обыграл «Санта-Клару» в матче чемпионата Португалии
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Футболисты лиссабонского «Спортинга» на выезде одержали волевую победу над «Санта-Кларой» в матче девятого тура чемпионата Португалии.
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Футболисты лиссабонского «Спортинга» на выезде одержали волевую победу над «Санта-Кларой» в матче девятого тура чемпионата Португалии.
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В следующем туре «Спортинг» 11 ноября примет «Шавеш». «Санта-Клара» в этот же день сыграет на выезде против «Витории» (Гимарайнш).