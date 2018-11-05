«Севилья» сыграла вничью с «Реал Сосьедад» в Примере
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Соперник «Краснодара» по групповому этапу Лиги Европы «Севилья» сыграла вничью в гостях с «Реал Сосьедад» в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу.
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Соперник «Краснодара» по групповому этапу Лиги Европы «Севилья» сыграла вничью в гостях с «Реал Сосьедад» в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, прошедшая в воскресенье в
«Севилья» с 20 очками занимает второе место в Примере, отставая на 4 балла от «Барселоны». «Реал Сосьедад» с 13 очками идет 13-м.
Первый матч группы J Лиги Европы между «Краснодаром» и «Севильей» прошел в Краснодаре 4 октября и завершился со счетом 2:1 в пользу российской команды. Ответная встреча пройдет в Севилье 13 декабря.
|Реал Сосьедад
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0:0
Первый тайм: 0:0
|Севилья
|Асьер Гаритано
|Пабло Мачин
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|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|8
|1
|Удары в створ
|1
|7
|Угловые
|7
|8
|Фолы
|17
|1
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Эдуардо Прието Иглесиас (Испания)