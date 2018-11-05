«Милан» обыграл «Удинезе» в матче чемпионата Италии

Встреча, прошедшая в воскресенье в Удине, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Милана». Гол на седьмой добавленной ко времени второго тайма минуте забил Алессио Романьоли. На 95-й минуте с поля был удален игрок хозяев Брам Нёйтинк.