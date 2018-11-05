«Милан» обыграл «Удинезе» в матче чемпионата Италии
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Футболисты «Милана» в гостях обыграли «Удинезе» в матче 11-го тура чемпионата Италии.
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Футболисты «Милана» в гостях обыграли «Удинезе» в матче 11-го тура чемпионата Италии.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Удине, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Милана». Гол на седьмой добавленной ко времени второго тайма минуте забил Алессио Романьоли. На 95-й минуте с поля был удален игрок хозяев Брам Нёйтинк.
«Милан» набрал 21 очко и занимает четвертое место в серии А, «Удинезе» с 9 баллами находится на 16-й строчке.
|Хулио Веласкес
|Дженнаро Гаттузо
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|3
|Желтые карточки
|3
|1
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|15
|3
|Удары в створ
|7
|3
|Угловые
|7
|13
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Марко Ди Белло (Италия)