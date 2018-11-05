Футболисты «Бетиса» сыграли вничью с «Сельтой» в матче чемпионата Испании
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. «Бетис» дома поделил очки с «Сельтой» в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу.
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. «Бетис» дома поделил очки с «Сельтой» в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Севилье, завершилась со счетом 3:3. Голы у «Бетиса» забили Лоренсо Гарсия (33-я минута), Джуниор Фирпо (57) и Серхио Каналес (87). В составе «Сельты» отличились Максимилиано Гомес (63, 84) и Браис Мендес (69).
«Бетис» с 13 очками занимает 14-е место в Примере, «Сельта» с 14 баллами идет 11-й.
|Солар Кике Сетьен
|Антонио Мохамед
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|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|15
|6
|Удары в створ
|8
|4
|Угловые
|4
|12
|Фолы
|11
|0
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)