Футболисты «Бетиса» сыграли вничью с «Сельтой» в матче чемпионата Испании

Встреча, прошедшая в воскресенье в Севилье, завершилась со счетом 3:3. Голы у «Бетиса» забили Лоренсо Гарсия (33-я минута), Джуниор Фирпо (57) и Серхио Каналес (87). В составе «Сельты» отличились Максимилиано Гомес (63, 84) и Браис Мендес (69).