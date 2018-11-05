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01:05 (мск), источник: Р-Спорт

Футболисты «Бетиса» сыграли вничью с «Сельтой» в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. «Бетис» дома поделил очки с «Сельтой» в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в воскресенье в Севилье, завершилась со счетом 3:3. Голы у «Бетиса» забили Лоренсо Гарсия (33-я минута), Джуниор Фирпо (57) и Серхио Каналес (87). В составе «Сельты» отличились Максимилиано Гомес (63, 84) и Браис Мендес (69).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Бетис» с 13 очками занимает 14-е место в Примере, «Сельта» с 14 баллами идет 11-й.

Бетис 3:3
Первый тайм: 1:0
Сельта
4.11.2018, 22:45 основной раунд: 11-й тур Benito Villamarin (Manuel Ruiz de Lopera)
Главные тренеры
Солар Кике Сетьен Антонио Мохамед
Голы
33′ Лорен Морон (Дж. Ло Сельсо) 16
57′ Хуниор Фирпо (А. Гуардадо) 20
87′ Серхио Каналес 6
9 Макси Гомес (Э. Юльсагер) 63′
23 Брайс Мендес (Д. Хункa) 69′
9 Макси Гомес (Э. Юльсагер) 84′
Составы
Пау Лопес 13
Марк Бартра 5
72′ Хуниор Фирпо 20
78′ Аисса Манди 23
Серхио Каналес 6
Виллиам Карвалью 14
Андрес Гуардадо 18
Джовани Ло Сельсо 21
85′ Решел да Силва Жуниор Сидней 12
Кристиан Тельо 11
69′ 80′ Франсис Герреро 2
Антонио Санабрия 9
80′ Лорен Морон 16
65′ Санчес Родригес Хоакин 17
1 Серхио Альварес
2 Уго Мальо
17 Давид Хункa 62′
22 Густаво Даниэль Кабраль
24 Факундо Ронкалья
5 Окай Йокушлу 82′
8 Фран Бельтран
10 Яго Аспас
19 Софьян Буфаль 45′
16 Эндрю Юльсагер
23 Брайс Мендес 90′
4 Нестор Араухо
7 Эмре Мор 61′
9 Макси Гомес
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 15
6 Удары в створ 8
4 Угловые 4
12 Фолы 11
0 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)
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