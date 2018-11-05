«Монпелье» разгромил финалиста Лиги Европы-2018 и вернулся на второе место в чемпионате Франции
«Монпелье» разгромил «Марсель» в матче 12-го тура чемпионате Франции. Финалист Лиги Европы-2018 пропустил три безответных мяча.
«Монпелье» разгромил «Марсель» в матче 12-го тура чемпионате Франции. Финалист Лиги Европы-2018 пропустил три безответных мяча.
Дублем отметился Гаэтан Лаборд, до крупного счет довел Поль Лан. Это поражение выбило «Марсель» из четверки лучших — с 19-ю очками марсельцы опустились на 6-е место турнирной таблицы.
«Монпелье» вернулся на второе место турнирной таблицы, обойдя по дополнительным показателям «Лилль» — обе команды набрали по 25 очков.
Чемпионат Франции. 2018−19. Тур 12
«Монпелье» (Монпелье) — «Марсель» (Марсель) — 3:0 (0:0)
Голы: Лаборд, 51, 62. Лан, 70.
|Мишель Дер Закарян
|Руди Гарсия
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|0
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|11
|6
|Удары в створ
|2
|2
|Угловые
|6
|12
|Фолы
|14
|5
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Антони Готье (Франция)