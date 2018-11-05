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01:30 (мск), источник: Матч ТВ

«Монпелье» разгромил финалиста Лиги Европы-2018 и вернулся на второе место в чемпионате Франции

«Монпелье» разгромил «Марсель» в матче 12-го тура чемпионате Франции. Финалист Лиги Европы-2018 пропустил три безответных мяча.

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Источник: AFP 2018

Дублем отметился Гаэтан Лаборд, до крупного счет довел Поль Лан. Это поражение выбило «Марсель» из четверки лучших — с 19-ю очками марсельцы опустились на 6-е место турнирной таблицы.

«Монпелье» вернулся на второе место турнирной таблицы, обойдя по дополнительным показателям «Лилль» — обе команды набрали по 25 очков.

Чемпионат Франции. 2018−19. Тур 12

«Монпелье» (Монпелье) — «Марсель» (Марсель) — 3:0 (0:0)

Голы: Лаборд, 51, 62. Лан, 70.

Монпелье 3:0
Первый тайм: 0:0
Марсель
4.11.2018, 23:00 основной раунд: 12-й тур La Mosson
Главные тренеры
Мишель Дер Закарян Руди Гарсия
Голы
51′ Гаэтан Лаборд 10
62′ Гаэтан Лаборд 10
70′ Поль-Бастьен Лан 7
Составы
Бенжамен Леконт 40
Рубен Агилар 2
Даниэль Конгре 3
Виторину Илтон 4
Николя Козза 31
Поль-Бастьен Лан 7
Эйе Скири 13
Дамьен Ле Таллек 14
Энди Делор 11
85′ Флоран Молле 25
Амбруаз Ойонго 8
79′ Гаэтан Лаборд 10
Саломон Самбия 6
30 Стив Манданда
18 Жордан Амави
23 Адиль Рами
4 Бубакар Камара
17 Буна Сарр
19 Луиз Густаву 88′
26 Флориан Товен 30′
10 Димитри Пайет
8 Морган Сансон 59′ 53′
5 Лукас Окампос
12 Кевин Стротман 74′
15 Дуйе Чалета-Цар
28 Валер Жермен 68′
14 Клинтон Нжи
Статистика
0 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 11
6 Удары в створ 2
2 Угловые 6
12 Фолы 14
5 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Антони Готье (Франция)
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