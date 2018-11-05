Текущие события
Футбол. Зарубежный
4.11
Монпелье3
Марсель0
Футбол. Зарубежный
4.11
Бетис3
Сельта3
Футбол. Зарубежный
4.11
Удинезе0
Милан1
Футбол. Зарубежный
4.11
Черноморец Од0
Заря Лг3
Футбол. Зарубежный
4.11
Реал Сосьедад0
Севилья0
Футбол. Зарубежный
4.11
Уэска1
Хетафе1
Футбол. Зарубежный
4.11
Майнц2
Вердер1
Футбол. Зарубежный
4.11
Болонья1
Аталанта2
Футбол. Зарубежный
4.11
Сент-Этьен4
Анже3
Футбол. Зарубежный
4.11
Челси3
Кристал Пэлас1
Футбол. Премьер-лига
4.11
Спартак1
Урал2
Футбол. Зарубежный
4.11
Вильярреал1
Леванте1
Футбол. Зарубежный
4.11
Манчестер Сити6
Саутгемптон1
Футбол. Зарубежный
4.11
Львов0
Ворскла2
Футбол. Зарубежный
4.11
Боруссия М3
Фортуна Д0
Футбол. Первый дивизион
4.11
Сочи0
Факел2
Футбол. Зарубежный
4.11
Нант5
Генгам0
Футбол. Зарубежный
4.11
Кьево0
Сассуоло2
Футбол. Зарубежный
4.11
Парма0
Фрозиноне0
Футбол. Зарубежный
4.11
Сампдория1
Торино4
Футбол. Премьер-лига
4.11
Краснодар2
Ростов2
Футбол. Первый дивизион
4.11
Мордовия2
Армавир1
Футбол. Премьер-лига
14:00
Оренбург
Рубин
Футбол. Первый дивизион
4.11
Чертаново4
Зенит-20
Футбол. Первый дивизион
4.11
Авангард К3
Спартак-22
Футбол. Зарубежный
4.11
Александрия1
Десна1
Футбол. Первый дивизион
4.11
Тамбов2
Балтика0
Футбол. Зарубежный
4.11
Лацио4
СПАЛ1
Футбол. Первый дивизион
4.11
Шинник2
Сибирь1
Футбол. Премьер-лига
4.11
Зенит1
Ахмат0
Футбол. Зарубежный
4.11
Эйбар2
Алавес1
Все события
Фоторепортажи
13Каррера и Глушаков на плакатах болельщиков «Спартака»
22«Палыч — моя жизнь», кошмар в Черкизове и выход для Аленичева
02:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Игуаин получил травму

Нападающий «Милана» Гонсало Игуаин получил травму в матче 11-го тура чемпионата Италии против «Удинезе» (1:0).

Наверх
Источник: AP 2018

Аргентинец на 34-й минуте покинул поле.

Он не смог продолжить игру из-за болей в области спины после столкновения с соперником.

Напомним, что на следующей неделе «Милану» предстоит сыграть с «Ювентусом», за который ранее выступал Игуаин.

Во время загрузки произошла ошибка.
Удинезе 0:1
Первый тайм: 0:0
Милан
4.11.2018, 22:30 основной раунд: 11-й тур Dacia Arena
Главные тренеры
Хулио Веласкес Дженнаро Гаттузо
Голы
13 Алессио Романьоли (Хесус Хоакин Сусо) 90+7′
Составы
Хуан Муссо 1
28′ Самир 3
Николас Опоку 4
64′ Уильям Трост-Эконг 5
Йенс Стрюгер Ларсен 19
Секу Фофана 6
Роландо Мандрагора 38
Кевин Лазанья 15
84′ Хидде тер Авест 18
90+5′ Брам Найтинк 17
90′ Родриго де Пауль 10
Марко Д`Алессандро 77
70′ 84′ Игнасио Пуссетто 23
Андрия Балич 99
99 Джанлуиджи Доннарумма
13 Алессио Романьоли 90+7′
17 Кристиан Сапата 68′
20 Иньяцио Абате
68 Рикардо Родригес
14 Темуе Бакайоко
79 Франк Кессье 48′
8 Хесус Хоакин Сусо
63 Патрик Кутроне
93 Диего Лаксальт 73′
11 Фабио Борини
9 Гонсало Игуаин 35′
7 Самуэль Кастильехо
Статистика
3 Желтые карточки 3
1 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 15
3 Удары в створ 7
3 Угловые 7
13 Фолы 13
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Марко Ди Белло (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Милан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Удинезе
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Рианчо рассказал о конфликте в "Спартаке"
Глушакову снова досталось от болельщиков
Рианчо впервые проиграл со «Спартаком». Дома и под свист трибун
«Краснодар» и «Ростов» сыграли один из ярких матчей тура в РПЛ
Тремя матчами в понедельник завершится 13-й тур РПЛ
Маркизио сделал «Зенит» чемпионом первого круга
СМИ: Кононов начнет работу главным тренером «Спартака» 12 ноября
Впервые за 10 лет: россиянин выиграл «Мастерс»
Дзюба отказался общаться с журналистами
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь