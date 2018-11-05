Игуаин получил травму
Нападающий «Милана» Гонсало Игуаин получил травму в матче 11-го тура чемпионата Италии против «Удинезе» (1:0).
Нападающий «Милана» Гонсало Игуаин получил травму в матче 11-го тура чемпионата Италии против «Удинезе» (1:0).
Аргентинец на 34-й минуте покинул поле.
Он не смог продолжить игру
Напомним, что на следующей неделе «Милану» предстоит сыграть с «Ювентусом», за который ранее выступал Игуаин.
|Хулио Веласкес
|Дженнаро Гаттузо
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|3
|Желтые карточки
|3
|1
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|15
|3
|Удары в створ
|7
|3
|Угловые
|7
|13
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Марко Ди Белло (Италия)